ついに新パック「時空の激闘」が追加された『Pokémon Trading Card Game Pocket』ことポケポケですが、みなさん良いカードは引けたでしょうか?

新パックが導入されて、今何より一番楽しみなのは毎日のパック開封だと思いますが、「ディアルガ」パックと「パルキア」パック、いったいどちらを開封するべきか、悩みませんか?

そこで今回は、双方のパッケージに含まれるカードを検証することで、優先して開封すべきパッケージについて考えてみたいと思います。

結論:狙っているカードがないのであれば

「ディアルガ」パックを優先すると良い!

結論から言えば優先すべきはディアルガパックかなと思います。

いきなり結論から入りましたが昨今のプレゼンはまず結論からです。ビジネスでも応用できるのでみなさん心に刻んでおくといいと思います。

で、なぜそういう結論になるか、というその根拠ですが、端的に言ってディアルガパックのほうが汎用性が高いと思われるカードの封入率が高いからです。異論は諸々あるかと思いますが、双方ともに強いカードがある、というのは前提としての話ですのでそこはお間違えなく。

そもそも、「時空の激闘」パッケージでは、「ディアルガパック」「パルキアパック」でタイプ別に系統立てることができます。

ディアルガパックには鋼、雷、闘、草タイプ、パルキアパックは、水、炎、闇、無色タイプのポケモンexが含まれています。さらに悪タイプのポケモンexは双方に1体ずついます。ですので、単純に強いポケモンが欲しいのだ!という話でなく、今使っているタイプのデッキを強化したい!という目的でなら、同タイプをメインとするパックを選んで引くのもありだと思います。

もちろん、この区分けは単にそのタイプのexポケモンがどちらのパックに含まれているか、というだけのことで、逆のパックにもちゃんとそれぞれのタイプのポケモンがラインナップされています。欲しいポケモンがいる方を選んで引けばよいというのは変わりません。

では次に各パックに含まれる注目のカードを見ていきます。

ディアルガパックのポケモンexカードは汎用性が高い

ディアルガパックに含まれるポケモンexは、一言で言うと汎用性が高いカードが揃っています。

■ディアルガex

まずこのパックの顔になっている鋼タイプのディアルガex。ワザの「メタルターボ」は、2エネ30ダメージで「自分のエネルギーゾーンから鋼エネルギーを2個出し、ベンチポケモンにつける」という効果があります。鋼タイプポケモンのエネ加速はもちろんのこと、このワザでエネルギーをつけられるポケモンは、ベンチポケモンという指定だけなので、鋼タイプのポケモンに限りませんので、例えばカビゴンやピジョットexのように、必要エネルギーが多い無色タイプのポケモンだったり、タケシで1個だけつけられ残りのエネルギータイプは問わない捨て身タックル型のゴローニャにもエネルギーを供給できます。

組み合わせて使えるポケモンが多い分、かなり汎用性は高いと言えるでしょう。

■パチリスex

「ポケモンのどうぐ」さえつけておけば、無条件で80ダメージを出せるパチリスexは、これまでのピカチュウexを中心とした雷タイプのデッキに組み入れても十分活躍してくれます。進化カードも必要なく、パチリスexのためのデッキ構築を考えなくて済むというところが使いやすいポケモンだと言えます。

■メガヤンマex

メガヤンマexは3エネで120ダメージという草タイプのポケモンですが、特筆すべきはエネルギータイプを選ばないということです。つまり攻撃属性と弱点属性が草タイプというだけで、無色タイプのポケモン同様、どんなデッキに入れても活躍できます。当然、鋼エネルギーの供給マシンであるディアルガとの組み合わせもバッチリです。また、エリカでHPを回復できるのも草タイプであることのメリットです。

■エルレイドex

エルレイドexは、超タイプのラルトス→キルリアを経て、最終的に闘タイプに進化する2進化ポケモンの変わり種。ですが、ワザのエナジーブレードに必要エネルギーはたったの2エネ。それでいて70ダメージ+相手のバトルポケモンのエネルギーの数×20ダメージ追加というもので、相手に2エネついているだけで110ダメージ、4エネついていれば150ダメージ出せるという性能です。

2進化ポケモンだけに少々扱いが難しそうなイメージもありますが、進化前ポケモンは超タイプなので、幻の石板でサーチすることも可能です。闘タイプは今回の拡張パックでだいぶ強化されているので、上手く組み合わせれば強力なデッキが組めそうです。

■ダークライex

これまでポケモンexがいなかった悪タイプに加わった強力なポケモン。大ダメージを出すフィニッシャーというわけではありませんが、高いHPと強力な特性で、壁役、ベンチからの援護射撃と活躍でき、悪タイプのデッキを間違いなく強力にしてくれる1体です。特に、パルキアパックに含まれているもう1体の悪タイプのポケモンexであるマニューラexと組み合わせれば、比類のない強力なデッキを組むことができます。

「ディアルガパック」ex以外のの注目カード

ここからは、ディアルガパックに含まれている、そのほかの注目カードを見ていきましょう。

■ヒートラン

■エレキブル

■エレブー

■シェイミ

■ルカリオ

■ドンカラス

■ヨノワール

■大きなマント

■ヒカリ

■ポケモン通信

パルキアパックのポケモンexは技あり系

続いてパルキアパックのポケモンexを見ていきましょう。

■パルキアex

パルキアexは、これまでの水デッキ同様、カスミでエネ加速して、最終的に150ダメージのワザ「ディメンションストトーム」をぶっ放すフィニッシャーという役割が大きいと思いますが、今弾ではエネ加速要員としてマナフィーが加わりました。その分エネルギーを貯めるのも楽にはなっていますが、いかんせんワザを使ったあとに3エネもトラッシュされてしまうので、かなり扱いが難しいポケモンだというイメージを持つ人が多そう。

HP150で1エネ30ダメージのポケモンだと考えれば弱くはないですし、使い方としてはギャラドスexに似ています。ギャラドスexが完成したら相手のポケモンを根こそぎ倒していくのに対して、パルキアexは1体で相手のメインアタッカーを落としたら、もう1体で残りを処理する、というような戦い方になるのではないでしょうか。

■ゴウカザルex

ゴウカザルexもかなりトリッキーなポケモンです。2進化ですがワザのフレアドライブは2エネで140ダメージという破格な破壊力。しかしながら、一度使ってしまうとすべてのエネルギーをトラッシュしてしまうという仕様なので、いったんベンチに下げてエネルギーのつけ直しが必要です。とはいえ、ポケモンexなのに逃げエネが0というのがうれしいところで、ワンポイントの壁役として前線に出て、1発だけもらってまた引っ込む、というような出入りの激しいバトルになりそうです。

■ムウマージex

1進化2エネで70ダメージというなんとなく地味な印象のムウマージex。ワザの「マジカルトリップ」についている効果「こんらん」は、相手のポケモンがワザを発動する際に、コイントスを強制する特殊効果です。相手がコインの裏を出し続ける限り、どんな大ダメージを与えてくるポケモンが相手でも一方的に攻撃できるのが強みですが、結局のところ運否天賦の要素がかなり強く、やはりトリッキーなポケモンと言えるでしょう。

■ベロベルトex

無色タイプのベロリンガの進化ポケモンです。ベロベルトexも攻撃にコインを使うポケモンですが、最低ダメージが100ダメージと決まっているので、比較的使いやすいと思います。ただし、逃げエネが4と重いので、いったんバトル場に出したらとことんベロベロする気で臨むのがよさそうです。ベロベルトexは、毎回2エネ供給してくれるディアルガexとの相性がいいポケモンでもあります。

■マニューラex

悪タイプのポケモンexのもう1体。基本は30ダメージですが、相手がダメージを受けていれば追加で40ダメージ、合計70ダメージという攻撃力です。マニューラが偉いのは攻撃も逃げエネも1エネという身の軽さです。

すでに周知の通りダークライexとの連携が強力なのはもちろん、前半は毒を絡めた攻撃で少しずつ相手のポケモンのHPを削る動きをして、無傷のポケモンがいなくなった後半に暴れるといった戦い方もできます。

「パルキアガパック」ex以外のの注目カード

最後にパルキアパックのex以外の要注目カードたちです。

■トリデプス

■ポリゴンZ

■マナティ

■ジバコイル

■レジロック

■ガブリアス

■アカギ

■シロナ

■ゴツゴツメット

ということで、両パックの注目カードをざっと見てきましたが、いかがでしたでしょうか。これからパックを開封する際の参考になれば幸いです。

いやー新環境、楽しいですね!

