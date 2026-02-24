もう何が何だか… 「モンハンストーリーズ３」体験版で古龍の討伐報告が続々 普通はできない偉業
カプコンが3月13日に発売する「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の体験版にて、通常は達成不可能レベルなやり込みを実現している猛者が話題となっている。
※本記事にはネタバレがあります。ご注意ください
本作は、モンスターと絆を結ぶ「ライダー」となって「モンスターハンター」の世界観で紡がれる物語を楽しむシリーズ作品の最新作。序盤を遊べる体験版が2月6日より配信中で、好評を博している。
※セーブデータの引継ぎにも対応
普通なら、侵獣「イャンガルルガ」を撃退したあたりで一段落となり、「続きは製品版で！」となるのだが、フィールドにはいくつかの隠しボスが用意されていた（寝ているエスピナスなど）。
そのなかでも最たるボスが【天変古龍】と称される、夜に特殊条件を満たすと出現し戦える古龍ネロミェールだ。王国を滅ぼしかねない力を持つ、強大なモンスターとなる。普通に戦えば、あらゆる攻撃がワンパン。体験版のレベル上限のせいもあるが、まず耐えることすらできない。相手はLv75、こちらはLv10でどうしろと…。
しかし、この「絶対に無理」という難易度がゲーマーたちの魂に火をつけた。行動パターンのリスト化、貴重なアイテムの収集、連れていくオトモンの厳選に技の取捨選択、そして膨大なプレイ時間を捧げるトライアンドエラー。
結果、「なんとか一撃を耐えよう」という挑戦から「何ターン耐久できるか」「時間さえかければHP50％まで削れた」と続き、ついに「討伐成功」の報告があがるようになってきたのだ。
ネロミェール 討伐— ゆう (@yuchan_P804) February 16, 2026
ペイント使わなくても討伐後に巣から卵出るようになりました pic.twitter.com/Gn9KUuHXzc
正攻法ではまず不可能な討伐。特定のタイミングでスタンを狙ったり、絆ゲージを迅速にためてライドすることで必殺技を耐えたり、低確率で起こる「回避」をお祈りする運ゲーとも言える上振れ攻略だが、実際に討伐までいけるのだからすさまじい執念と言える。
ユーザーからも「うっそぉ」「体験版なのに変態すぎる（誉め言葉）」「顔見せだけかと思ったら討伐されるネロミェールさん」「攻略情報ください（他力本願）」「撃退なしネロミェール討伐とかいう神々の遊び」など、驚きと称賛の声が寄せられている。
えええええええネロミェール撃退なし討伐きたああああああああああああ！！！？？？？！！！！！！！！ pic.twitter.com/C3biVXzm1T— Fりぃdm (@F_ridam) February 23, 2026
「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」製品版は3月13日発売。ASCIIでも先行プレイレポートを掲載しているので、購入の参考にしてもらえれば幸いだ。古龍はさすがに倒せなかったが（苦笑）。
【ゲーム情報】
タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
ジャンル：RPG
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年3月13日
価格：
スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ
デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
