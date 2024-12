ポケモンがクリーチャーズ、ディー・エヌ・エーと共同開発し、2024年10月30日より配信開始した「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)。その売り上げが絶好調だと話題だ。

海外の調査会社AppMagicによると、本作の収益は最初の1ヵ月で2億800万ドル(約300億円)に達したとのこと。ゲームメディアのGames Industry.bizなどが伝えている。

また、AppMagicの調査ではユーザー人口のトップは米国であるものの、収益のトップは日本であるとのこと。1996年に第1弾が発売された「ポケモンカードゲーム」にハマった古参ユーザーの取り込みに成功し、世代を越えたムーブメントを生み出したことがその成功の秘訣かもしれない。

「ポケポケ」は、リリース約1週間後には全世界累計3000万ダウンロード突破を報告。AppStoreやGoogle Playのセールスランキングでも常に上位をキープする人気を誇っている。AppMagicの数字は非公式の推定ではあるものの、人気が爆発しているのは疑いようもない。

1日2回無料でパック開封を楽しめる「ポケポケ」。基本プレイ無料で遊べるので、まだ触ったことのない人はダウンロードしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。