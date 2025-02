「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのおすすめデッキを紹介するコーナーのお時間です。今回ご紹介するのは、これまた新パック「時空の激闘」追加後に行わている初のバトルイベントで、私が45勝するのに使っていたパチリスex単騎デッキです。

■パチリスex

主役はもちろんこのポケモン、パチリスexさんです。今回のデッキには、ポケモンのカードはこのパチリスexしか入れておらず、2匹のパチリスexで戦うデッキとなっております。

パチリスexを採用した雷デッキはたまに見かけますが、なぜかみなさん、相変わらずピカチュウexを軸にした雷ポケモンもりもりのベンチ埋め埋め構成です。

いやいやと。ちょっと待ちなさいと。パチリスさん、ちゃんと単体でも強いんですよと。私は言いたい。

そのデッキ構成がこちら!

パチリスex単騎デッキ

まず初手でパチリスex確定です。

モンスターボールを使えば2体目のパチリスexが早くも手札にやってきます。モンスターボールも2体目もなかなか引けない、というシチュエーションがないことはないですが、それでも1体目のパチリスexが倒されてしまう前には2体目を用意できるか試合が終わっているはずです。

そして、全体の4分の1にあたる5枚がパチリスexになくてはならないポケモンのどうぐ。これだけあると、最初に手札になくても、2個のエネを付け終わる前に、博士の研究か普通のドローでどれか1つは持ってこれます。最初に配られるカード5枚+2ドローで全体の3分の1を引ける計算ですので。実際私がプレイしている限りにおいては、ポケモンのどうぐが間に合わない事故は起こったことがありません。確率的に0%ではありませんが、滅多に起こらないと思っていいでしょう。

あとはダメージがちょい足りないときのサカキ、相手のバトル場のポケモンを入れ替えるアカギとナツメ。この2種に関してはアカギ×1、ナツメ×2の構成でもいいかもしれません。現環境では、アカギに対しての警戒感は割と強めですが、ナツメに対するケアは薄くなっている気がしますので、相手がナツメ用に身代わりに差し出せるポケモンをベンチに用意していないシチュエーションも多いと思います。

加えて、敵の進化を邪魔するためのマーズとレッドカードを2枚採用しています。いろいろなカードを複合して組み込みたい現状のデッキ構成では、なかなかレッドカードを入れる余裕が持てないので、これへの対策があまり考えられていない人も多い印象です。

パチリスex単騎デッキの戦い方

このデッキでの戦い方は……というほどのことはないのですが、弱点属性である闘タイプのマンキー→オコリザルやエビワラーのような1エネで攻撃できるポケモンはやや苦手。とはいえ、こちらも2ターン目からは80ダメージ出せるので、もし相手が闘タイプのデッキであれば、早めに大きなマントかゴツゴツメットを付けておくといいと思います。

あとはひたすら殴るだけですが、マーズやレッドカードを出すタイミングは相手のベンチに出してくるポケモンを見て判断してください。

現環境では、どんな相手でも100%勝てるというデッキは存在しないので、いろいろなデッキを試してみることをおすすめします。ギャラドスex、パルキアexを中心にしたデッキ相手では、相手のカスミが1ターン目から上振れしてエネ加速してこなければまず勝てます。状況にもよりけりですが、ダークライexを中心にしたデッキにも勝てます。

このデッキはパチリスexさえ2枚揃えてしまえば、残りは比較的簡単に揃えられる構成となっていますので、もしまだ試していない、という方は、ぜひ使ってみて、その勝率に驚いてください(笑)。

強いぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

