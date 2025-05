「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは「双天の守護者」パック環境で、速攻120ダメージを連発する完全なぶっ壊れ性能のソルガレオexデッキのご紹介です。

現在はソルガレオexはほかのポケモンと組み合わせ探しが活発ですが、今のところ最適解のひとつと考えられているのがエアームドと組み合わせるこのデッキで、あとはサポートカードの内容でオリジナリティを出す、といったアレンジバージョンがある感じでしょうか。

■ソルガレオex

ふしぎなアメのおかげで最速2ターン目で2エネ120ダメージを連発できる上にHPが180もあって完全に環境ブレイカーなソルガレオex。特に特性の「ライジングロード」で、ベンチで育った時点で、バトル場のポケモンと逃げエネ0で入れ替えることができてしまうのが強すぎる。バトルの後半になって出てくるなら対処のしようもありますが、相手の盤面が揃わない序盤から大暴れすることができるので、まさに手が付けられないぶっ壊れ性能を発揮するポケモンです。

■エアームド

最初の壁役として立ってもらうのは、壁というよりも切り込み隊長的ポジションのエアームド。HP80はそこまで壁役として頼もしいわけではないものの、ポケモンのどうぐを付けておけば50ダメージという、バトルスタート時には強い過ぎるほどの威力を持つ攻撃力があり、ヘタをすると相手の進化前ポケモンを1撃できぜつさせることもできてしまうのが強烈です。

■サポートカード

ふしぎなアメ

このデッキの最も重要なグッズが「ふしぎなアメ」。発表当初からこれがあるおかげで2進化ポケモンの時代になると評判でしたが、やっぱり強かったこのカード。

ナンジャモ

「ふしぎなアメ」は必須枠として、残りのサポートカードは基本自由に組めるのがこのデッキのいいところ。とはいえ、エアームドには必ずポケモンのどうぐを付けたいので、そこそこ多めに取り揃えておき、残りで組み入れたいのは、ナンジャモやポケモン通信のように、ふしぎなアメとソルガレオexの進化ラインを揃えるためのカード。

レッドカード

もしくは、今回のデッキには採用されていませんが、相手の進化ラインを阻害するためのレッドカードを入れるのも強いです。最初の5枚の手札にあれば、もう最速で切ってしまって強制的にカードシャフルさせるのも手です。

というわけで、必須なカードは少なく、ソルガレオexが2枚あれば比較的かんたんに組める割に、性能はえげつないこのデッキ。このデッキのおかげで、現環境はいかに早くふしぎなアメとソルガレオexの進化ラインを揃えられるか、あるいはそれを妨害できるかの戦いになっています。

もちろん最強デッキ候補の一角なのでこのデッキのメタデッキもたくさん出てきていますが、それでもまだまだかなり勝率の高いデッキです。

強いぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

