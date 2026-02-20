ポケモンは2月20日、Nintendo Switchソフト「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」を2月27日に配信すると発表した。価格は各2000円となる。また、特別映像も公開した。

本作は、初代「ポケットモンスター 赤・緑」のリメイク作である、ゲームボーイアドバンス用ソフト「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」（2004年発売）を、Nintendo Switchで動くよう再現したもの。そのため、ゲーム内の言語変更などには対応していないという。

メーカーからのお知らせとして、配信開始時刻は2月27日夜を予定していること、ゲームボーイアドバンス版とは一部仕様が異なる部分があることが記されている。

ユーザーからは「Switch版FRLGマジ？」「またデマかな…いやマジやんけ」「なっつ」「これは激アツ！」「光の速さでトレンド入り」など、大盛り上がりとなっている。

また、ポケモンセンターオンラインにて、「ゲームボーイアドバンス版再現パッケージ」と「ガラス製モンスターボールオブジェ」が付いた特別版も販売する。各1万9800円となる。詳しくは特設サイトを参照してほしい。

