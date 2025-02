『Pokémon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)公式Xアカウントにて、新しいゲーム内イベントの情報の一部が告知された。

イベントバナーにはプロモ版のナエトルやヒコザルのカードに加え、新パックには入っていなかった、クレセリアexの姿が見える。

カード面右にあるアイコンから、クレセリアexは、プロモ版カメックスやフシギバナ、ラプラスexのカードのように、バトルイベントで勝利することでポイントを貯めてで開封できるプロモカードパックから引き当てるタイプのカードのようだ。

ラプラスexがこのバトルイベントでしか手に入らず、新規ユーザーには獲得できない貴重なカードになっているのと同様、このクレセリアexをゲットできるイベントも、この機会を逃すとしばらく手に入れることは難しいかもしれない。イベントが始まったら、ぜひゲットしておきたい。

これらのカードはすでにゲーム内に実装されているようで、「自分のカード」からプロモカードの一覧を調べると今後のイベントで登場する予定のポケモン8体の名前を確認することができる(いつどのキャンペーンで登場するかどうかは定かではない)。気になる人は自分で調べてみるといいだろう。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

