みなさん「幻のいる島」のバトルセットはもうゲットしましたか? 実は「幻のいる島」パッケージがデザインされたプレイマット、デッキシールド、ファイルスリーブ、コインの周辺グッズセットがもらえるミッションがあります。このセットは誰でも完遂できるミッションでもらえますよ!

「幻のいる島」パック60回開封で誰でももらえる!

そのミッションというのが「パワーパックを使って『幻のいる島』を60回開封しよう」です。

現在無課金の私がもらえたので、無課金の方でもそろそろもらえる人が増えてきているころではないでしょうか。毎日2回無料で開封できるパッケージで、リリース以降「幻のいる島」パッケージを選択していた人はすでにもらえていると思います。まだの人は、途中で別のパッケージを開封しているか、開封していない日がある方だと思います。中には60回の開封前にあらかた欲しいカードが揃ってしまって、別のパッケージの開封にあててしまったという強運の人もいるかもしれませんね。

まだこのミッションを達成できていない人は、あと何回「幻~」パックを開封すればゲットできるのが調べてみることをおすすめします。

トップ画面の右下にあるミッションアイコンをタップし、右上にある「エキスパンション」で「幻のいる島」を選択したら、次に右下にある「テーマコレクション」っをタップしてみましょう。

当日分の2回と、砂時計12個を消費して3回パッケージを開封してみましょう。

では実際にこれらのグッズを利用するとどう見えるのか試してみましょう。

最後にひとつ注意点です。このミッションは、パワーパックを使って「幻~」パックを開封することが条件なので、現在開催中のホリデーイベントでメールで送られてくる、パワーパックを消費せずに開封できる「幻~」パックはカウントされませんので注意しましょう。

ミッションの進行状況をチェックして、あと数回パッケージを開封するだけでこのセットがゲットできるなら、お目当てのカードを引き当てたい気持ちをいったん抑えて、「幻~」パックを引いてみるといいかもしれませんよ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。