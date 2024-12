今回ご紹介するのは海外の1500人規模の方が参加した大会で優勝した非エクのゴローニャ×タケシデッキです。そのデッキ構成がこちら!

「幻のいる島」で新たに追加されたゴローニャは、◆3ながらHP160と高耐久。そのうえ攻撃力120で、ワザの効果として、次の相手の番、このポケモンが受けるダメージを-30する、というかなりカチカチな立ち回りができる強力な闘タイプのポケモンとして再登場しました。

ゴローニャは必要エネルギーが4と重いのですが、それを補えるのがサポートカードのタケシ。タケシは、「ゴローニャ」「イワーク」という闘タイプの必要エネルギーが多いポケモンに確定でエネルギーを1個供給できるサポートカードです。タケシが手札にあれば、実質3ターンでエネルギーを貼り終えることができるので、足の重さもカバーできます。

注意したいのは、タケシでエネルギー共有できるのはゴローニャだけで、進化前のゴローンやイシツブテにはエネルギーを貼れません。

そのほかのアタッカー要員してこのデッキに組み入れられているのがマーシャドー。マーシャドーは素の攻撃力は40ダメージですが、前の相手の番に、ワザのダメージで自分のポケモンがきぜつしていたら60ダメージを追加するというもので、味方のポケモンがきぜつさせられた後であれば、実質100ダメージ出せます。

ゴローニャを使ったバトルは、ギャラドスなどHPの多い相手との殴り合いにもつれ込むパターンが多いのですが、その結果、ゴローニャが倒されてしまっても、後ろにマーシャドーが控えていてくれると、ゴローニャ、もしくは壁役で置いておいたクリムガンがきぜつさせられた後のターンで100ダメージを与えることができます。

もう1体のサブアタッカーがベンチのポケモンを攻撃できるサワムラーです。サワムラーは、現在大流行中のギャラドスexデッキとの対戦で、ベンチにいる進化前のコイキングを一撃で倒してしまうことができますので、実質ギャラドスexを相手にしなくて済むようにできます。

このデッキ、ゴローニャが完成してしまえばとても強いのですが、肝心のゴローニャが3進化ポケモンでエネルギーが4個必要ということもあり、どうしても肝心のカードが引けない!といった事故が起こる可能性があります。大会優勝デッキでは、トレーナーカードとしてきずぐすりが採用されていましたが、個人的には、このきずぐすりを次に引ける自分の山札3枚を見られるポケモン図鑑に変更するのもありかな、と思います。

ポケモン図鑑の使い方としては、進化させるのに必要なカードがあり、手札にポケモン図鑑とモンスターボールがある、といった場合、まずポケモン図鑑で次に引けるカードを確認。目当てのカードが3枚の中になかったら、モンスターボールを使って山札をシャッフルする、という形で、欲しいカードを引ける確率を上げることができます。

ゴローニャデッキでの戦い方

このデッキでの戦い方は、基本的にイシツブテ、ゴローン、ゴローニャに優先的にエネルギーを貼ること。壁役のクリムガンが次に倒されるかも!?という直前には、先にマーシャドーにエネルギーを1個貼っておきましょう。

また、バトルで気をつけたいのは、ゴローニャのダメージ-30が有効になるのは、こちらの攻撃が終わった後だということを念頭において戦うことです。ナツメなどで無理やり引っ張り出された場合には、元のダメージがそのままヒットするということに注意してください。

このデッキで何回か遊んでみたところ、負け筋になるのはほとんどが進化できずに事故ってしまったパターンでした。ゴローニャを安定進化させるため、ペラップやニャースなどを組み合わせたパターンを試してみるのも面白いかもしれません。ともかくこのデッキ、大会優勝しただけあって、

強いぞ!

