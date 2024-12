今回ご紹介するのは◆3以下のカードだけでも戦えるexカードを組み入れない、俗に言う”非エクデッキ”です。

今回のデッキの主役はメルメタルです。メルメタルは、あまり使われることのない鋼タイプ。「幻のいる島」パックでも、唯一追加カードのなかった不遇なタイプですが、どっこい、この「幻~」で追加され、壁役として注目株のクリムガンと組み合わせることで、かなり使える鋼タイプデッキが組めるようになりました。その全容が以下のデッキ構成です。

デッキの構成は、主力にメルメタル、壁役にクリムガン、ポケモンex迎撃用に新ケンタロスという布陣。

メルメタルは1撃で120ダメージを出せる上にHPも130と高いのが特長。しかも、特性で相手の攻撃を-20できるので実質HPは150あるというポケモンです。進化は早いですが、必要エネルギーが4、逃げエネルギーが3と重たいのが難点ですが、それ以外はかなり強いポケモンと言えます。

もう1体のアタッカーである「幻~」版ケンタロスは、通常ダメージは40ですが、相手がポケモンexなら+80ダメージ、つまり、こちらも合計120ダメージを出せるという性能を持っています。HP100なので、たいていのexポケモンの攻撃では1撃で落とされてしまいますが、こちらは落とされても1ポイントなところが強みです。

このデッキの立ち回りとしては、クリムガンの壁で防いでいる間に、主役のメルタンをメルメタルに進化させ育成します。

メルメタルにエネルギーを3つまで貼り終えたら、もう1体のメルメタルを育てるか、相手のデッキがポケモンexが主体(ミュウツーexデッキやセレビィexデッキなど)のデッキであれば、ケンタロスに2つまでエネルギーを貼ります。

相手がセレビィexデッキの場合には、状況によってメルメタルより先に必要エネルギーの少ないケンタロスにエネルギーを貼るのもありです。相手のセレビィexが1回でもクリムガンを殴ってくれば、HPが130→110まで下がるので、ケンタロスやメルメタルのワンパン圏内に入ります。また、相手がまっさらな状態であっても、サカキを使えばワンパンできるというのが大きいですね。

2体分のポケモンの準備が整ったら、リーフでクリムガンをベンチに下げて敵のポケモンを狩りに行きましょう。ただし、相手がクリムガンだった場合、敵から攻撃されたのではないため、たとえメルメタルであっても20ダメージを負います。ベンチに控えている際にベンチポケモンを攻撃できるゲッコウガやサワムラーの攻撃などに対しては、特性が有効になりダメージ-20になります。

立ち回りの注意点としては、こちらのベンチポケモンへのエネルギーへの貼りが整う前に壁役のクリムガンに対しナツメを使われてしまった場合の対処として、できれば2枚目のクリムガンもベンチに置いておきましょう。

サポートで必須なのはリーフ×2。クリムガン、メルメタル、ケンタロスともに逃げエネが3ないし2と重めなのでリーフは必須です。

あると便利なのがサカキ。HP130のセレビィexやミュウexをワンパンできるので、サカキは2枚入れておいてもいいかもしれません。

対ミュウツーex用としてあると便利なのがグリーン。HP130でダメージ-20のメルメタルに使うと、サイコドライブを使われてもHPが10残ります。グリーンは入れるにしても1枚でいいかも。

ナツメは落としたい相手をベンチから引っ張り出すときに便利。たとえば、ポケモンexを1体気絶させて2ポイント取っている状態で、ワンパンで落とせないポケモンexを壁として出された場合などに、後ろで育てようとしているポケモンを引っ張り出して叩くことができます。

サンプル構成では、このほかにスピーダーやきずぐすりなどを入れていますが、これらをサカキやナツメなどのサポーターに変更しても構いません。何回か試してみて、自分でしっくりくる編成で組んでみてください。

「ひとりでバトル」のエキスパートバトルミッションもクリアー可能

このデッキは◆3以下で構成されているので、「ひとりでバトル」のエキスパートバトルのミッションの達成にも役立ってくれます。

その際、一点だけ注意してほしいのは、サカキやナツメといったサポートカードを★2のレアカードにするだけで達成条件が未達になってしまうことです。主体となるポケモンたちは◆3以下のバージョンしかありませんので、サポーターのカードのレアリティには注意してください。

このデッキが苦手とするのは弱点属性である火の速攻デッキで、カツラを加えたキュウコン×ギャロップデッキに勝つのは結構難しいかもしれません。弱点もあるので、このデッキで10連勝、20連勝は難しいかもしれませんが、ポケモンexを組み入れたデッキを構成するのが難しい、たまには違うデッキで遊びたい、って人はぜひ試してみてください。

強いぞっ!

