ポケモンごいた、まさかの「1日外出録ハンチョウ」コラボ ゲームの奥深さを紹介…！
ポケモンは2月24日、発売中のボードゲーム「ポケモンごいた」について、漫画「カイジ」のスピンオフ「1日外出録ハンチョウ」とのコラボ漫画を掲載した。
ポケモン版ごいた‥‥
『ポケモンごいた』‥‥！
「1日外出録ハンチョウ」が
本作はリアルで遊ぶボードゲーム。34枚のコマとプレイマットを使い、4人で順にコマを出し合って遊ぶ。コラボ漫画では終盤の読み合いで疑心暗鬼に陥るメンバーの思考と、運によっては大逆転も可能なゲームの奥深さを紹介。
直前には「沼…！」と本コラボを匂わせる投稿もしており、「ヌマクローでは」「沼る予感」など、さまざまな予想と期待の声が寄せられていた。発表後は「マジでカイジなんかーい！」「沼ってそういう沼かよ」「まさかのコラボすぎる笑」など、予想外だったという声が多い印象だ。
ボードゲーム「ポケモンごいた」は、全国のポケモンセンター、家電量販店などで2970円で販売中。漫画で興味を持った人は、無料の練習用アプリも配信中のため、ごいたの沼にハマってみてはいかがだろうか。
