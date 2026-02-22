3月7日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 7」情報まとめ 第5回
「TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II」開催決定！
秋葉原で、苦しいほどの“完全な満腹”になる方法
2026年02月22日 13時00分更新
ご飯には困らない秋葉原だが
ラーメンに、カレー、定食、ケバブに居酒屋。チェーン店、個人経営店。洗練された大型店、こだわりの詰まった空間の個人経営店、昭和の風情を残したお店。
秋葉原の飲食店は、ジャンルも形態もさまざま。選び放題なので、その日の気分で入るお店を決める人も多いと思う。
そんな中で、「お腹いっぱいになるまで食べたい」という条件を優先した場合、皆さんならどのお店に入るだろうか？
すさまじい量の焼きそばに溺れる
「とにかく満腹になりたい」という場合に、秋葉原に2店舗ある「大衆酒場 ちばチャン」という居酒屋は間違いなくおすすめだ。
どのような居酒屋なのかというと、大衆酒場というだけあって、焼き鳥や冷奴、冷やしトマト、キムチ、サイコロステーキ、ハムカツ、もつ煮込み、ソーセージなど、「よく居酒屋にあるよね」というメニューが並んでいる。
だが、満腹というテーマで考えた場合、重要なのはそこではなく、ポテトフライ、焼きそば、枝豆などいくつかのメニューに設定されている「バカ盛り」「大バカ盛り」の設定だ。
ここで冒頭の写真を見てほしい。写真で見るとスケール感が伝わりにくいのだが、この器は直径30cm、40cmにも及ぼうかという「大盃」である。その大盃にドカーン！と大量の焼きそばが盛られているのである。実際に目の前にすると、その量には圧倒される。
1人で食べ切るのは、並外れた大食いの人でもない限りは、まず無理で、この写真を撮った日など、焼きそば1食分として必要十分な量を7〜8人程度で分けたのに、まだまだ器に残っていた。
こちらはポテトフライの「バカ盛り」だ。スーパーマーケットなどで売っている冷凍のポテトフライで例えるなら、大袋1袋分をすべて揚げて、お皿にそのまま全部入れた、みたいな量である。いや、それよりも多分多い。この写真のときなど、「大バカ盛りの方がよさそうですかね？」とスタッフさんに尋ねたら、「いや〜、おそらくバカ盛りで十分に多いかと思いますが……」と言われたのを覚えている。
秋葉原には、「大衆酒場 ちばチャン 秋葉原電気街口店」「大衆酒場 ちばチャン 秋葉原中央通り店」の2店舗があるので、ぜひ「今日は満腹になりたいぜ〜！」という気分のときは、行ってみてほしい。満腹になれるはず……完全な満腹に……。
大バカ盛りでエネルギーを限界までチャージしたあとは、周辺を少し歩いて腹ごなしをするのがおすすめ。最新のゲーミングPCを見て触れられるイベントに参加してみてはいかがだろうか？
最新のゲーミングPCを実際に触って体験！
恒例の豪華プレゼントも用意しました！
2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階
入場・観覧無料
春、到来！ 新生活に合わせて、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を新調しようとウズウズしている人も多いのではないだろうか。
最新のゲーミングPCを実際に触って体験しながら、メーカーの中の人に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってくるぞ！
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の開催日は2026年3月7日（土）！
「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいけど、今ってどうなの？」そんなモヤモヤも、ここで一気に解消しよう。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろん実施予定。来場の記念になるノベルティもばっちり用意！
新しいPCとの出会いがあるだけでなく、知識もレベルアップできるこのイベント。開催日まで、見逃せない情報をどんどん発信していくので、イベント当日までASCII.jpを要チェックだ！
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
※入場は事前予約制です（参加は無料）。
当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。
※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
会場ではこんなことをやります！
（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
・PCメーカー展示解説
・来場者プレゼント
・ミニステージ
・謎解きイベント
PCメーカー展示解説
気になること、わからないことをメーカーに聞こう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。
さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐します。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！
来場者プレゼント
来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。
また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には、巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスが。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！
ミニステージ
イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！
なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがあります！ すごっ！
謎解きイベント
2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。
秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！
謎解きイベント概要
●参加無料（どなたでもご参加いただけます）
●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付
●受付時間 2026年3月7日 13時〜17時（予定）
●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。
謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗
パソコン工房 秋葉原パーツ館
TSUKUMO eX.
ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館
ドスパラ秋葉原本店
パソコンSHOPアーク
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN
協賛：be quiet!
TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2026年3月7日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
