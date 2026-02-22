秋葉原で、苦しいほどの“完全な満腹”になる方法

ご飯には困らない秋葉原だが

ラーメンに、カレー、定食、ケバブに居酒屋。チェーン店、個人経営店。洗練された大型店、こだわりの詰まった空間の個人経営店、昭和の風情を残したお店。

秋葉原の飲食店は、ジャンルも形態もさまざま。選び放題なので、その日の気分で入るお店を決める人も多いと思う。

そんな中で、「お腹いっぱいになるまで食べたい」という条件を優先した場合、皆さんならどのお店に入るだろうか？

すさまじい量の焼きそばに溺れる

「とにかく満腹になりたい」という場合に、秋葉原に2店舗ある「大衆酒場 ちばチャン」という居酒屋は間違いなくおすすめだ。

どのような居酒屋なのかというと、大衆酒場というだけあって、焼き鳥や冷奴、冷やしトマト、キムチ、サイコロステーキ、ハムカツ、もつ煮込み、ソーセージなど、「よく居酒屋にあるよね」というメニューが並んでいる。

だが、満腹というテーマで考えた場合、重要なのはそこではなく、ポテトフライ、焼きそば、枝豆などいくつかのメニューに設定されている「バカ盛り」「大バカ盛り」の設定だ。

ここで冒頭の写真を見てほしい。写真で見るとスケール感が伝わりにくいのだが、この器は直径30cm、40cmにも及ぼうかという「大盃」である。その大盃にドカーン！と大量の焼きそばが盛られているのである。実際に目の前にすると、その量には圧倒される。

1人で食べ切るのは、並外れた大食いの人でもない限りは、まず無理で、この写真を撮った日など、焼きそば1食分として必要十分な量を7〜8人程度で分けたのに、まだまだ器に残っていた。

こちらはポテトフライの「バカ盛り」だ。スーパーマーケットなどで売っている冷凍のポテトフライで例えるなら、大袋1袋分をすべて揚げて、お皿にそのまま全部入れた、みたいな量である。いや、それよりも多分多い。この写真のときなど、「大バカ盛りの方がよさそうですかね？」とスタッフさんに尋ねたら、「いや〜、おそらくバカ盛りで十分に多いかと思いますが……」と言われたのを覚えている。

秋葉原には、「大衆酒場 ちばチャン 秋葉原電気街口店」「大衆酒場 ちばチャン 秋葉原中央通り店」の2店舗があるので、ぜひ「今日は満腹になりたいぜ〜！」という気分のときは、行ってみてほしい。満腹になれるはず……完全な満腹に……。

大バカ盛りでエネルギーを限界までチャージしたあとは、周辺を少し歩いて腹ごなしをするのがおすすめ。

