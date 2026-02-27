【全世界待望】「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」2027年発売 第10世代の完全新作【ポケモン30周年】
ポケモンは2月27日、シリーズ30周年の最新情報をお届けする「Pokémon Presents（ポケモンプレゼンツ）」を配信。そこでシリーズ最新作「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」（略称：ポケモン風波）を発表した。Nintendo Switch 2 向けに2027年、世界同時発売予定だという。
これは「ポケットモンスター 赤・緑」のような、いわゆる“本編”としては記念すべき第10世代目にあたる。前作「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の発売は2022年だったので、じつに5年ぶりの新作だ。続報に期待しよう。
【ポケモン世代一覧】
第1世代：「ポケットモンスター 赤・緑」（1996年）
第2世代：「ポケットモンスター 金・銀」（1999年）
第3世代：「ポケットモンスター ルビー・サファイア」（2002年）
第4世代：「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」（2006年）
第5世代：「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」（2010年）
第6世代：「ポケットモンスター X・Y」（2013年）
第7世代：「ポケットモンスター サン・ムーン」（2016年）
第8世代：「ポケットモンスター ソード・シールド」（2019年）
第9世代：「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」（2022年）
・【参考】ポケモン公式サイト
https://www.pokemon.co.jp/game/
