新パックが追加され盛り上がっている『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』ですが、さらに追加で新カードが登場しました。

それが本日より開催されているバトルイベントで追加されたカードたち。バトルミッションをクリアーして得たチケットで、プロモパックを開封できます。封入されているのは新しい5種のポケモンです。それでは順番に見ていきましょう!

■クレセリアex

イベント限定のexポケモンであるクレセリアex。HP140で3エネで80ダメージの超タイプだが、特性の「みかづきのはごろも」はエネルギーゾーンから超エネルギーをつけるたびにHPを20回復するというもの。初手に壁役として配置すれば、エネルギーをつけながら耐久できます。

クレセリアexはこのイベントでしか手に入らないので、最低2体はゲットしておきたい!

■エレキブル(プロモ版)

◆3枠のポケモンはエレキブル。性能はノーマル版と同じです。

■エアームド(プロモ版)

鋼タイプの先鋒として早くも定着しつつあるエアームドのプロモ版絵柄バージョン。こちらも性能はノーマル版と同じ。

■ナエトル(プロモ版)



プロモ版ナエトルもノーマル版と性能は同じ。ただただイラストがかわいい。

■ムウマ(プロモ版)



プロモ版ムウマ。ノーマル版と性能が違い、HPは同じだが、相手のポケモンをこんらんにするワザ「あやしいひかり」が使える。こちらも2体は確保しておきたい。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。