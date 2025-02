スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)にて、2025年2月28日(金)15時から追加される新パック「超克の光」の一部のポケモンの性能が判明した。ここでは、トレーナーズカードのカイについて紹介。

■カイ

サポートカードのカイは、水エネルギーがついている自分のポケモン全員のHPを40回復するという、水エネ版のエリカみたいなカード。

草タイプのポケモンのHPを50回復できるエリカの存在によって、草タイプはもりもり回復するというイメージがあるが、このカイの登場によって、水タイプのデッキでももりもり回復が主流になりそうだ。しかも、エリカより10ダメージ回復量が少ないとはいえ、こちらは水エネが貼ってあるすべてのポケモンが対象になる。ベンチポケモンが傷だらけの状態であっても、全員の傷を癒やして、アカギによる呼び出しを回避するといったこともできるようにもなる。

そもそも水タイプのデッキはカスミによるエネ加速、マナフィによるエネ加速と、エネルギーをためやすいのがこれまでの特長だったが、ここにカイの回復力まで加わるとなると、相当優位に立てるのではないかと思われる。

もっとも、カイは水タイプのポケモンにだけ効果を発揮するわけではなく、水エネが貼ってありさえすれば効くので、ガブリアスやクリムガン、カイリューといったドラゴンタイプや、無色タイプのポケモンにも対応可能だ。

ともあれ、一番恩恵を受けるのはどう考えても水タイプのデッキなので、サポート力の強さが際立つ水タイプデッキがどう変化していくか、要注目だ。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

