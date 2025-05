「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは現在開催中の「レックウザexドロップ」イベント周回用のデッキです。基本的には雷タイプのデッキであれば、このパターンでなくとも普通にオート周回できると思いますが、このデッキだと、私がエキスパートで10戦ほどオート周回した限りにおいては勝率100%でした。もちろん、回数を重ねていけば負けは増えるでしょうが、かなりの確率で勝てると思います。

■パーモット

1体目はアタッカー兼壁役として立てるパーモット。2進化ポケモンですが、「ふしぎなあめ」を採用していることと、エキスパートランクでの相手デッキは、初手がほぼマナフィで攻撃されることがないので、多少進化が遅れても問題ありません。パーモットにさえ進化してしまえれば、ワザのビリリパンチは水タイプ相手の弱点込みで90ダメージ。しかも特性の「はんげき」で殴られても20ダメージの反撃をしてくれます。

■ジバコイル

もう1体のアタッカーはジバコイルです。こちらも2進化ポケモンですが、育ちきってエネさえ足りていれば相手の水ポケモンをほぼワンパンできますので、なんならこちらもレアコイルでエネを貯めることなく、ふしぎなアメで即ジバコイルに進化して殴りはじめてしまっても大丈夫です。

■サポートカード

サポートカードには、新パック「双天の守護者」で追加された「ふしぎなアメ」と「リーリエ」を採用。この2つのサポートカードは、どちらも「ソルガレオ」パックからゲットできるので、そちらを優先的に開封するといいと思います。今回のデッキは両方とも2進化ポケモンを採用しているので、どちらのカードも有用に使えるはずです。

ふしぎなアメ

新パックで最もヤバいと言われているカードがこの「ふしぎなアメ」。2進化ポケモンを、たねポケからいきなり進化させることができるカードです。今回のように、相手がこちらのカードを山札に戻すようなワザを使ってこないポケモンだと分かっている場合には、思い切って1進化目のポケモンをデッキに入れないという選択肢も取れます。とはいえ、今回のデッキで採用しているジバコイルは、1進化目のレアコイルでエネ加速するという目的もあるのでデッキには組み入れています。

リーリエ

そしてこちらも新パックで追加されたサポートカード「リーリエ」。2進化ポケモンのHPを60も回復してくれるというゴツい性能のカードです。この2枚のサポートカードの採用から、今弾では2進化ポケモンが猛威を奮うと予想されています。このカード、確かに強いのですが、2進化前ポケモンには使えないのが唯一の弱点でしょうか。

今回はシンプルな構成なので、自分で遊んでもオートで任せてもそれほど結果は変わりません。相手のデッキはレックウザex以外は大ダメージを与えてくるようなポケモンもいませんので、余裕を持ってバトルできると思います。

ちなみに、レックウザexのイベントで手に入るカードは以下の5種類。

■レックウザex

このイベントでゲットできるレックウザexは、HP140、無色4エネで40ダメージ×4の「りゅうせいぐん」が撃てるたねポケモン。HPと攻撃力こそカイリューにちょっとだけ劣りますが、弱いわけがないというポケモンです。レックウザexは、新パックのどちらにも含まれておらず、このイベントを逃すと当分手に入らないポケモンなので、この機会に必ずゲットしておきたいカードです。

また、今回の新パック導入に合わせて行われているスペシャルキャンペーンミッションでは、レックウザexの絵違いである★2版が手に入ります。こちらのミッションの達成条件は、「バトルで50回勝利する」こととなっています。キャンペーン期間はおよそ1ヶ月間ありますので、その間にCPU戦でもいいので50勝を目指しましょう。

■レックウザ

ノーマル版のレックウザも、通常パッケージでは手に入らないポケモンで、絵違いもほかに存在しないので、最低2枚は確保しておきたいところです。

残りの3枚のカードはすでにあるカードの絵違いバージョンで、ワザやHPなどは元のカードと性能は一緒。

■カモネギ(プロモ版)

■ケロマツ(プロモ版)

■タマタマ(プロモ版)

プロモ版タマタマの性能は、幻のいる島版と一緒です。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。