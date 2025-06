「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは「異次元クライシス」パック環境で、速攻120ダメージを連発する完全なぶっ壊れ性能のソルガレオexデッキのご紹介です。

現在はソルガレオexはほかのポケモンと組み合わせ探しが活発ですが、今のところ最適解のひとつと考えられているのがエアームドと組み合わせるこのデッキで、あとはサポートカードの内容でオリジナリティを出す、といったアレンジバージョンがある感じでしょうか。

■ルガルガンex

新パック「異次元クライシス」で追加されたルガルガンexは、HP150、ワザの「ガルファング」が3エネで150ダメージ出せる闘タイプポケモン。性能的には十分だと思えますが、ワザを使ったあとは1エネトラッシュされてしまうのがやや玉に瑕。

■イワンコ(双天の守護者版)

ルガルガンexの進化前ポケモンのイワンコですが、こちらは「しんかのきざし」で確実にルガルガンexを手札に加えることができる双天の守護者版を採用。攻撃こそできませんが、次ターンでほぼ確実にルガルガンexに進化させることができます。

ルガルガンexはワザに必要なエネが3つなので、進化できてもすぐには攻撃に移ることができません。ですが、3エネさえ付けてしまえばあとは毎回130ダメージを連発できます。

このデッキで採用されているたねポケはこのイワンコだけですので、最初の1体は確実にイワンコが選ばれますので、3ターン目以降は毎回130ダメージで攻撃できるわけです。

■ラムパルド

とはいえ、ルガルガンexは攻撃するたびに1エネトラッシュされるので、毎回エネを貼る必要があり、後続のポケモンを育てることができない! という欠点を補ってくれるのが、1エネで動けるラムパルドです。初手でルガルガンexが暴れてくれるうちにラムパルドをベンチで育てて、ルガルガンexが気絶させられても、連続して130ダメージを与えていくという作戦です。

ラムパルドがバトル場に出ている間は、2体目のルガルガンexや2体目のラムパルドをベンチで準備することもできます。

■サポートカード

むしよけスプレー

サポートカードのむしよけスプレーは、イワンコからルガルガンexに進化してすぐの2ターン目、ただエネを貼るだけのターンを補うために採用されています。エネを貼ったバトル場の相手ポケモンをベンチのポケモンと入れ替えるため、むしよけスプレーかナツメを使って、まだエネが貼られていないポケモンと入れ替えてそのターンをしのぐといいでしょう。

ナツメ

このデッキでは、初手からルガルガンexで攻める2→1スタイルなので、効率的なセオリーからいえば若干微妙ではありますが、すべての攻撃が130ダメージというロマンあるデッキなので、使っていて楽しいです。ぜひ遊んでみてください!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。