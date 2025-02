新パックに新イベントと盛り上がっている「ポケポケ(Pokémon Trading Card Game Pocket)」ですが、今回ご紹介するのは開催中の「クレセリアexバトルイベント」向けの非エク(exを使わない)悪デッキです。

スカタンク×ドンカラス 非エク悪タイプデッキ

こちらのデッキですが、メインアタッカーのスカタンクがいい仕事をしてくれます。相棒には、攻撃する相手をバトル場、ベンチのどちらからも選べるドンカラスを採用しています。

■スカタンク

本デッキのメインアタッカー。イベントに登場するポケモンは超タイプですので、悪タイプが弱点属性になります。攻撃はすべて+20ダメージになるので、1発で70ダメージ入れられます。加えて、スカタンクの攻撃には毒が付与されるので、攻撃後に+10ダメージで、計80ダメージ。相手の攻撃後にも10ダメージ入るので、1撃90ダメージの攻撃になります。

このイベントで最もHPの多いクレセリアexのHPが140ですので、たとえ特性で20HP回復したとしても1発でHPを半分削ることができます。2発で倒せるということは、相手の攻撃を受けてもこちらが倒されないのであれば下がらざるを得ない、という状況をつくりだせるわけです。

■ドンカラス

相棒は、こちらも2エネで50ダメージ、超タイプ相手になら70ダメージを出せるドンカラス。毒攻撃はない代わりに、バトル場のポケモンでもベンチのポケモンでもどちらでもターゲットにできるのが強みです。アカギ同様、ベンチに下がった瀕死のポケモンの追撃にも使えます。

スカタンクの相棒は、それなりの攻撃力があればほかの悪ポケモンでも構いません。HP110で1エネ30ダメージ(弱点込みで50ダメージ)+毒のマタドガースでも強いですが、逃げエネが3と重いので、どうしてもキョウやリーフとセットで組み入れることになるのがやや難点でしょうか。

■サポートカード

サポートカードは、ナツメ、アカギ、サカキ、リーフを1枚ずつ。このあたりはお好みですが、スカタンク、ドンカラスどちらも逃げエネが2なので、攻撃手をチェンジしたいときのためにリーフは1枚入れておきたいところです。

ポケモンの道具に大きなマント。あと1回攻撃を耐えたい、というときに重宝します。加えて、手札との兼ね合いで進化前のたねポケや進化後のポケモンを呼び込みたいときに便利なポケモン通信を入れています。

このほか、候補となるのはポケモンのどうぐの「ラムのみ」です。エキスパート戦に出てくるムウマージexは、攻撃に「こんらん」が付与されているので、これを回避するために次のターンにムウマージexの攻撃を受けそうだというときに持たせておくといいかもしれません。ラウのみを入れるのであれば、大きなマントの代わりにといった感じでしょうか。

このデッキの戦い方

このデッキでは、基本的にポケモンが2種類しかいません。最初に配られる手札で進化先が見えているのであれば、そちらを優先してバトル場に出して攻撃していく形でいいと思います。どちらか選択という形であれば、基本はメインのスカタンクの進化前であるスカンプーを。

うまく2ターン目以降でうまくスカタンクが引ければ、そのまま攻撃を続けてしまって大丈夫です。

基本的にオートでも周回可能ではありますが、見ているとCPUがちょっとおかしな挙動をすることがあるので、確実に勝ちにいくなら手動で戦ったほうがよいと思います。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。