2月27日のポケモンデーを記念して、スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)上ではじまったスペシャルプレゼントパックキャンペーン。

◆4以上のカードが確定で封入されている特別なパックが贈られてくるのだが、これを受けて「やったぜ! これで最強の遺伝子のポケモンex、確定ゲットだぜ!」などと思っていたら大間違いなので気をつけたい。

確かに◆4のカードは確定でポケモンexなのだが、◆4の上には★1というレアリティのカードが存在する。これは通常のポケモンのレア絵柄カードで、このレアリティのカードもしっかり◆4以上とカウントされて登場する。みんな、うっかり引き当てても泣いたり怒ったりスマホをぶん投げたりしないように。

現場からは以上です。

■スペシャルプレゼントキャンペーン

放送開始時の2月27日23時からスタートしたスペシャルプレゼントキャンペーン。◆4以上が確定で1枚以上封入されている「最強の遺伝子」のピカチュウ、ミュウツー、リザードンパックをそれぞれ1パックずつプレゼントボックスから受け取れる。受取期間は、4月30日(水)14:59までだ。

