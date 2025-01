ついに新パック「時空の激闘」が追加された『Pokémon Trading Card Game Pocket』ことポケポケですが、みなさん強いカードは引けたでしょうか?

え? ディアルガもパルキアも引けない? ご安心ください。実は本弾の最強カードは、看板を張るこの2体のポケモンではありません。それではいったいどのカードなのかって? 実はみなさんもう手に入れているかもしれません。

現在ネットで話題になってるSSランクの最強カード、それがこちらの2枚です。

なんの冗談だと思ったあなた、このカードを実際に使ってみてから判断してください。実際に使ってみれば、そのすごい有用性と共に、このセレクトのわかり味が増すと思います。

相手ベンチのダメージを受けたポケモンをバトル場に強制的に!

最強伝説・アカギ!!!

いや、アカギさん、マジやばいです。これまでも相手のバトル場のポケモンをベンチのポケモンと入れ替えるエリカは強カードとして重用されてきましたが、このアカギはそのアッパーバージョンと言っても差し支えない性能です。

基本的にはこのカードで相手ベンチのポケモンをバトル場のポケモンと交代させるのですが、エリカでは複数ベンチポケモンがいた場合、どのポケモンを出すかは相手に選択権がありました。しかし、このアカギは、ダメージを受けているポケモンに限られますが、使用したプレイヤーがバトル場に引っ張り出したいポケモンを指定できるのです。

アカギのおかげで、壁役のポケモンもあまりHPを減らしてしまうと、途中で他のポケモンに交代させたとしても、あとから引っ張り出されて倒されてしまうという心配もしなければならず、また、今度の新パックには相手ベンチにダメージを与えられるポケモンが多く存在し、10ダメージでも負っていればバトル場に呼び出すことができるため、たとえばミュウツーexデッキのサーナイトのように、基本的にベンチで育ててサポートに充てるポケモンを、進化前にバトル場に強制的に引き出して倒してしまうといった動きもできます。

いやでもなあ…という方は、騙されたと思って使ってみてください。使ってみればその有用性が分かるはずです。

今は君じゃないというポケモンを、

ほかのポケモンと入れ替える「ポケモン通信」

もう1枚の最強カードもサポートカードのポケモン通信です。このカードは、手札にあるポケモンカードを、山札にある他のポケモンカードと入れ替えることのできるカード。みなさん、経験あると思いますが、たねポケや進化途中のポケモンを引きたいのに最終進化カードしか引けず、結果的に最初のたねポケで戦わざるを得ないで負けてしまう、というシチュエーションってよくありますよね。そうした進化事故を減らしてくれるのがこのカード。

特に2進化が必要というポケモンには滅法効きます。これも使ってみるとわかりますが、かなり有用性が高く、要するに強いポケモンととても愛称がいいカードなんです。これも使ってみれば、「これがSSなの、わかるわ~」という気にさせてくれるカードです。

今回の新パックは、確かに強いポケモンがたくさん登場していますが、単体の強さというより、特定の組み合わせで強い(ミュウツーex+サーナイトのような)というパターンが多い気がしており、最強デッキという括りではまた別の評価になると思いますが、単体のカードとして有用性が高い、このカードを採用すると勝率が上がる=SSクラスとなると、この2枚のカードは、大当たりと言ってもいいでしょう。

いやー新環境、楽しいですね!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。