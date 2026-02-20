任天堂は2月19日、Nintendo Switch 2用ソフト「ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション Nintendo Switch 2 Edition」を発売。事前告知がなかったため、大きな話題を呼んでいる。

Nintendo Switch 2 Editionでは、フレームレートが60fpsに向上したほか、解像度が4Kに対応（テレビが対応している場合に限る）。より美しくなった「ミラ」を快適に冒険できる。

ダウンロード版は即時配信で8150円。Nintendo Switch版を持っていれば、550円のアップグレードパスも適用できる。なお、パッケージ版は4月16日に8228円で発売予定だ。

ユーザーからは「待って待って急すぎる！」「“配信しました”最強の事後報告」「プレイするなら今！」「朝起きたらなんか発表＆発売されてた件」「ずっと積んで待ってたぜ…」「ついにSwitch 2を買う動機が出来てしまった」と、急な配信に驚きの声が寄せられていた。

また、早速購入してプレイしたユーザーからは「順当にヌルヌル＆クッキリ」「もはやリマスターの域を超えてる」「マジで画質キレイで動きも良くなって感動！」「飛んでるだけで美しい…」「上昇粒子の動きがふわっとしてる」「Switch版とは別物レベル」「携帯モードでもぬるぬるで最高」など、大好評となっている。

さらに「アップグレード550円安い！普通1000円じゃね？」「カタチケでSwitch版交換してアプグレすれば安上がり？」「カタログチケット買っておけばよかった…」「中古でSwitch版買ってくるかな」など、少しでもお得にSwitch 2 Editionを遊ぼうと知恵を巡らせる声も。

ぜひこの機会に、「ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション Nintendo Switch 2 Edition」の美しい世界へ旅立ってみてはいかがだろうか。

© Nintendo / MONOLITHSOFT