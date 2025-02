スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)にて、2025年2月28日(金)15時から追加される新パック「超克の光」の一部のポケモンの性能が判明した。ここでは、◆3のロトムについて紹介。

■ロトム

◆3超タイプのたねポケモン。HP70で、ワザの「とびだしアタック」は1エネで相手ベンチポケモンに20ダメージ。1エネでベンチ狙撃というと、すぐ思い浮かぶのは闘タイプのサワムラーだが、◆3ロトムはその超タイプ版とも言える性能だ。

サワムラーはベンチに30ダメージなのでより効果的ではあるが、この◆3ロトムがサワムラーより優れているところは、必要エネの指定がなく、どんなデッキにも組入れられるところ。

また、アルセウスとのリンクで使える特性「スピードリンク」は、逃げエネが必要なくなるというもので、出したり引っ込めたりが気軽にできるのだ。

これまでは闘タイプのデッキと当たる際にはサワムラーの存在を気に掛ける必要があったが、新パック以降は、どんなデッキであってもベンチ狙撃される可能性も視野にいれる必要が出てくる。うっかり低HPになったままのexポケモンをベンチに放置しておくと、急なベンチ攻撃で2ポイント取られてしまう、ということが増えてくるかもしれない。◆3ロトムは、より頭を使った戦略が求められるようになる、ジョーカー的存在のポケモンだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。