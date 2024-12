ポケモンは12月12日、クリーチャーズ、ディー・エヌ・エーと共同開発した「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)について、新たなテーマ拡張パック「幻のいる島」を2024年12月17日より配信すると発表。最新映像を公開した。

映像では、幻のポケモン「ミュウ」をはじめ、「プテラ」や「ケンタロス」など多数のポケモンカードがお披露目。島の風景が描かれたカードやコレクションファイルが登場するなど、幻のポケモンを追い求める冒険を楽しめるという。今後も定期的に拡張パックが来るとのことなので、引き続き期待しよう。

・公式サイトのお知らせページ

https://www.pokemontcgpocket.com/ja/news/15/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。