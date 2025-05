「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは「双天の守護者」パックで追加されたexポケモンのうちの1体、ヨワシexのデッキです。

同じポケモンを採用したデッキでも、様々なバリエーションが楽しめる今弾のパックですが、ヨワシexだけはほぼこれ以外にないというような布陣ではないでしょうか。変えるとすればサポートカードの内容だけです。

■ヨワシex

ヨワシexは、HP170の水タイプのたねポケ。ワザの「ぎょぐんストーム」が、ベースで30ダメージにプラスして、ベンチにいるヨワシ、またはヨワシexの数×40ダメージで、ベンチをすべて埋めれば、3エネで150ダメージ出せるという面白いワザを持ったポケモンです。このヨワシexを攻撃の軸にするので、必然的にベンチにバトル場にヨワシex、ベンチにヨワシexとヨワシを2体置くことが前提になるので、それ以外のポケモンを採用する理由がありません。

ですので、ヨワシexデッキでは、ポケモンカードはこの4枚だけという構成になります。

■ヨワシ

そして、ヨワシはヨワシexの進化前ではなく、ただのHP30の水タイプというだけのポケモンです。ワザも「なかまをよぶ」で、ヨワシ、またはヨワシexを山札からベンチに呼び出すだけしかできません。

そして、このヨワシがこのデッキ最大のウィークポイントで、もし最初の1枚のバトルポケモンにヨワシが選ばれ、手札に他のヨワシもヨワシexも大きなマントもないまま、相手が雷タイプのデッキだった場合、相手の繰り出すワザが20ダメージだったとしても、弱点属性で40ダメージになってきぜつしてしまうので、そのまま負けてしまいます。まあ、最初の1体がヨワシexだったとしてもそう長くは持ちませんし、アタッカーがヨワシexというexポケモンだけですので、exポケモンの攻撃を無効化してしまうオドリドリのいる雷デッキには絶対に勝てません。

とはいえ、最初にベンチに立たせるヨワシ、もしくはヨワシexは基本的に倒される前提で臨むのがこのデッキの真骨頂ですので、序盤の立ち回りはすごく重要になります。

■サポートカード

おさかなネット

このデッキの最も重要なグッズが「おさかなネット」。きぜつしてしまった水タイプのポケモンをトラッシュから引き上げてくれます。これで、壁役をまっとうしてきぜつしたヨワシやヨワシexを引き上げベンチに再度並べることで、ヨワシexの攻撃力を最大までアップさせます。

カンナギタウンの長老

「おさかなネット」と同じく、トラッシュからポケモンを引き上げてくれるトレーナーズのカード。トレナーズなので、グッズと同じターンにも使用でき、おさかなネットと合わせて、一度に2体のヨワシを連れ戻すこともできます。

カスミ

なんのかんの言ってカスミは結構重要です。実際に使ってみたところ、このデッキでは、ベンチにヨワシの魚群を揃えるよりも、ヨワシexにエネルギーを3つ付けるほうが大変という印象すらありますので、カスミさまが1個でも水エネを付けてくれたら拝んでもいいレベル。

というわけで、今回ご紹介したデッキではポケモンカードを4枚しか採用しておらず、その分サポートカードを手厚く組み込めます。サンプルで挙げているデッキには回復カードを1枚も採用していませんが、水デッキですので、カイを入れてもいいと思いますし、最初の1体のヨワシを少しでも延命させるため、「おおきなマント」を採用するのもありです。

最初の壁役にヨワシexを立て、これが倒されたあとにもう1体のヨワシexで戦うというパターンのときにあるといいのがマーズで、あと1ポイント取られたら負けというシーンで撃つと、相手の手札を1枚に減らすことができるので、次の行動を制限できたり、読みやすくしたりできます。

ちなみに私が実戦で試してみた限りでは、勝つときはあっさり勝つし、負けるときもすっぱり負けるといった印象で、勝率はほぼ50%。でも使っていて楽しいデッキなので、ぜひ遊んでみてください!

ヨワシだけど強いぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

