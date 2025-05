「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは現環境で1周回って強さを発揮しているアルセウスex&マスキッパ(双天バージョン)デッキです。

「双天の守護者」パック環境では、ふしぎなアメの導入で2進化ポケモンが顔を効かせる状態になりましたが、結局のところアメと2進化目のポケモンを先に揃えたもん勝ちみたいな状況になり、それならやっぱりたねポケ最強でよくね?ってことで、またまたダークライex&ギラティナexデッキが流行りだしました(←今ココ)。というわけで、それをメタれるデッキとして注目されているのがこのアルセウスex&マスキッパex(双天バージョン)デッキなのです。

■アルセウスex

今回ご紹介するポケモンはある程度みなさんすでに能力はご存知かと思いますので紹介は手短に。このデッキではマスキッパ、クロバットの特性のトリガー役と最終的にフィニッシャーを担当します。

■クロバット

このデッキには草エネルギーしか採用していませんので、クロバットはあくまでベンチからの狙撃役。しかしながら、ふしぎなアメの登場であっという間にクロバットに進化でき、また、進化後はいったんバトル場に出しても逃げエネ0でベンチに戻れるので、マスキッパが気絶したあと、アルセウスexにエネを貼り終えるまでの間の盾の役割も担ってくれます。

■マスキッパ(超克の光)

ベンチにアルセウスかアルセウスexがいると特性で50ダメージ出せるたねポケ。クロバットのベンチからの30ダメージ援護射撃と合わせ、毎ターン80ダメージ出せるのが強い! また、このデッキではリーフマントも採用しているので、合わせてHPを110まで盛れるのも強い!

■サポートカード

ふしぎなアメ

必須サポートカードとしては、クロバットの進化に必要なふしぎなアメ。このデッキでは1進化目のゴルバットを採用していないので進化には必須です。最終的に2体のクロバットが立てられると相当強い!

イリマ

無色タイプのポケモンを手札に戻せるイリマも双天の守護者パックで追加された強力なカード。これにより、たとえアルセウスexを初手でバトル場に出すことになってしまっても、しばらくは壁としてダメージを受けてもらい、最終的に無傷の状態で手札に戻すことができます。

リーフマント

リーフマントは必須とは言いませんが、メインアタッカーになるマスキッパの耐久力が上がるのであったほうがやはり強いです。

サンプルに挙げたデッキを実戦で使ってみた感想では、ポケモン通信とナンジャモの存在感がやや微妙な気がしたので、2枚目のイリマやリーフマントに変更するのもありかもしれません。

ともかく、従来から強かったデッキをさらに強化する、本弾から登場したカードを多く採用したこのデッキ、ぜひ使ってみてください。

強いぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。