カップヌードル「銀だこ味」がたこ焼きすぎて異世界だった！ ソース味じゃないのに

ごきげんよう、モグ担のナベコです。異世界転生したら、町の入り口で「ここは○○の町だよ」と言うだけの穏やかな暮らしを手に入れたいな、と思う日々です。

でも、現世は穏やかじゃありません。日清食品が11月9日に「カップヌードル 異世界合体」シリーズ3品を発売しました。

「築地銀だこ」「カラムーチョ」「ごはんですよ!」という、ジャンルの異なる人気商品とカップヌードルがまさかの合体。

なんでその組み合わせ？ と思いながら食べてみたら、想像以上に異世界でした。

「銀だこ」コラボが衝撃！ ソース味じゃないのにたこ焼き味

「カップヌードル 異世界合体」シリーズは、カップヌードルの発売55周年を記念した商品。いずれも284円です。

定番の「カップヌードル」「シーフードヌードル」「カップヌードル カレー」が、それぞれ「築地銀だこ」のたこ焼き、湖池屋の辛旨スナック「カラムーチョ」、桃屋のごはんのお供「ごはんですよ!」と合体しています。

食べてきましょう！ まずは定番のカップヌードルをベースにした「カップヌードル＆銀だこ」から実食。

お湯を注いで3分。仕上げに別添の「香ばし風味 特製オイル」を加えます。

ここで「あれっ？」となりました。

たこ焼き味というから、てっきりソースが入っていると思い込んでいたら、出てきたのは透明なオイル。

手についたものをちょっとなめてみると……。おおっ、たこ焼きだ！

焼いた生地の香ばしさと、あおさの風味を凝縮したような味わい。ソースの味がしないのに、たこ焼きが思い浮かぶのです。

完成したたこ焼きから2、3割ほど要素を引いたような、いわば「7割たこ焼き」の不思議なオイル。

これがカップヌードルに混ざると、さらに驚きました。

なんということでしょう！ あの醤油ベースのカップヌードルが、すっかりたこ焼きの味をまとっているではありませんか。

しかも、ソースの味で強引にたこ焼きに寄せているわけではありません。銀だこの生地を思わせる、だしの旨みと油の香ばしさ。あの風味がちゃんとあるんです。

実はスープも通常のカップヌードルとは異なり、だしの旨みやあおさ、紅しょうが、ソースの風味を加えた特別仕様なんだとか。

食べ進めると、スープ以外にもたこ焼きらしいものが口に飛び込んできます。

ああ、これか。具材です。

おなじみの謎肉やたまごに加えて、「タコ風ボール」「揚げ玉」が入っていて、銀だこ感をアシストしています。

スープからも具材からも、次々と押し寄せるたこ焼き要素。

麺をすすっているのに、まるでたこ焼きを食べているような錯覚に陥る。なぜ……、なぜ……。

これが異世界合体か……！ 予想を超えた変身ぶりに、だいぶ動揺してしまいました。

「ごはんですよ!」はシーフードに深みをプラス

続いて、楽しみにしていた「シーフードヌードル＆ごはんですよ!」も実食。

こちらはシーフードヌードルのスープに海苔の風味を加え、別添の「ごはんですよ! 入り 特製ペースト」で仕上げます。

シーフードに海苔のつくだ煮の「ごはんですよ!」なんて、間違いない組み合わせですよね。

ちなみに、ペーストは見た目こそ「ごはんですよ!」そのものですが、かなり凝縮された味わい。そのまま口にすると濃いです。まとまって口に入ると後悔するので、しっかり混ぜたほうがいいですよ。

全体に混ぜ込むと、シーフードヌードルのクリーミーで滋味深いスープに、海苔の磯の香りが広がります。ああ、うまっ。

もともと魚介の旨みが特徴のシーフードヌードルなので、海苔の風味が加わっても大きく方向性が変わるわけではありません。

ただ、音に例えるなら、いつものシーフードがソプラノだとすると、こちらはアルトやテノールが加わったような印象。海苔の風味によって、味わいに深海のような深みが出た気がします。

どうした、急に音楽の話なんてしだして、と思いましたよね。私も異世界に足を突っ込んでいるのかもしれません。

「カラムーチョ」は辛旨＆ジャンクなカレーに

「カレー＆カラムーチョ」は最後に。

カップヌードル カレーをベースに、唐辛子の辛みやガーリック、野菜の旨みを加えた商品です。仕上げには別添の「ホットチリ味パウダー」を振りかけます。

そういえば、ここまでの3品で別添の小袋はオイル、ペースト、パウダーと全部違いました。それぞれの味を再現するための工夫が感じられますね。

食べてみると、カレーのコクにカラムーチョらしいビビッドな辛みと、後を引く酸味が加わって、なんともクセになる味。

具材には「ホットチリ味付ポテト」が入っていて、いつものカレーヌードルよりポテトの存在感も大きめです。

カラムーチョっぽいのに、ちゃんとカップヌードル カレーでもある。

スナック菓子を食べているときのようなジャンクな楽しさがあって、これはこれでおいしい！

3品食べたけど……

やっぱり「銀だこ」が異世界すぎた！

いやしかし……。やっぱり「銀だこ」が異世界すぎました。

「ごはんですよ!」と「カラムーチョ」は、ある程度は味を想像できる組み合わせで、実際に食べても「なるほど、こうなるよね」という納得感がありました。もちろん、どちらもおいしかったんですよ。

一方で銀だこは、「なぜこうなるの!?」と頭の中が整理できないほどの衝撃。

カップヌードルが、ここまでたこ焼きの味になるなんて。ソースに頼らず、だしや油の香ばしさで銀だこらしさを表現しているのがすごい。もはやイリュージョンです。

そういえば銀だこは、アメリカのドジャー・スタジアムにも出店していて、海外のお客さんにも親しまれていますよね！



海外の人にも、ぜひこのカップヌードルを食べてみてほしいですね。カップヌードルとたこ焼きが合体した、東洋の神秘ともいえる不思議な味わいを楽しんでもらえるはず。



いやあ、実にファンタスティック！ これぞ異世界合体です。

※価格は税込み表記です。

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