ファミリーマートは「スライムまん（てりやき味）」を11月24日から数量限定で発売します。

さらに「メタルスライムまん」もレアで登場！

スライムが中華まんに！ なんとメタスラも

ファミリーマートではゲーム「ドラゴンクエストモンスターズ4」とのコラボキャンペーンを同日よりスタート。その一環として、おなじみのスライムをかたどった中華まんが登場します。

▲スライムまん（てりやき味）258円



青いスライムの姿を再現した中華まん。中身はジューシーな鶏肉に甘辛いてりやきだれを絡めた、濃厚な味わいに仕上げたといいます。

さらに、ごくまれに「メタルスライムまん」が登場することもあるそうです。

▲メタルスライムまん

※スライムまん（258円）と同一商品

メタルスライムまんも中身は同じてりやき味。店頭の中華まんスチーマーにまれに出現しますが、商品を自分で選ぶことはできないそうです。

さらに、中華まん用の袋もコラボデザインが登場します。「スライムまんがあらわれた！」など全3種類のメッセージが用意されています。

ドラクエグッズがもらえるキャンペーンも

このほか、対象のアイス2個を同時購入すると、オリジナルアクリルキーホルダーがもらえる企画も11月24日10時からスタート。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して中華まんを購入すると、スタンプをためてスライムのぬいぐるみなどが当たる抽選にも参加できます。

ドラクエファンには胸アツ！ スライムまんかわいすぎるよ～！



・発売日：2026年11月24日

※記事中の価格は税込み

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