ごきげんよう、モグモグ担当のナベコです。

牛丼チェーンのすき家に、牛タンならぬ「豚タン」が登場しましたよ！

豚タンを丼にするとは、ちょっと珍しい。さっそく食べてみたところ、これがナベコ的に大正解！ というか、ねぎ塩だれがめちゃくちゃうまい！

すき家に「ねぎ塩豚タン丼」が登場！

すき家が11月17日から販売している「ねぎ塩豚タン丼」。

▲ねぎ塩豚タン丼（並盛780円）

スライスした豚タンと刻みねぎをごはんに盛り付け、特製の旨塩だれを合わせた新メニューです。なお、ごはん大盛は830円。特盛（1280円）まで用意されています。

ちなみに、すき家で過去に豚タンを使ったメニューがあったか調べてみましたが、見つけられませんでした。牛丼チェーンで豚タンというのは、やっぱり珍しいですよね。

丼には、味変用の特製レモン汁も添えられていました。

その上には、細かく刻んだねぎがたっぷり！

シャキシャキ、コリュッ！ そしてタレがうまい！

では、いただきます！

豚タンをよく見ると、こんがりと焼き目がついています。1枚1枚はかなり薄く、厚さは1mmあるかないかくらいでしょうか。

食べてみると、刻みねぎのシャキシャキとした食感。続いて、豚タンのコリュッとした歯ごたえ。そして、パンチのある旨塩だれ。

うぉっ、ウマい!!

なんといっても、このタレがいい感じ。公式の説明によると、ごま油やブラックペッパー、ニンニクを効かせているそう。

「ねぎ塩カルビ」にも通じるような、しっかりとした塩気とニンニクのパンチ。ごま油の風味もあって、あとを引くおいしさ。

ナベコ的にはこのタレだけでもご飯がどんどん進みそう！ そして刻みねぎもやっぱりいいですね。シャキシャキ食感が加わることで、爽やかさも生まれています。

豚タンならではの食感もいい！

そして、主役の豚タン



これもいい。

タンらしい筋のあるコリュッとした食感がありながら、歯切れがよく、やわらかいです。

豚タンというと、少しクセがあるのかな？ と想像していました。食べてみると口に入れた瞬間は淡泊で、あとから豚タンらしい独特の風味が追いかけてきます。

とはいえ、くさみが気になるという感じではありません。肉の風味として楽しめる程度。好き嫌いはあるかもしれませんが、ナベコ的にはかなり食べやすいと思いました。

おんたま追加で、さらにご飯が進む！

途中で、別添えのレモン汁をかけてみました。ただ、個人的にはレモン汁をかけないほうが好きだったかも。

レモンの酸味がちょっときつく感じてしまって。ご飯と一緒にかっこむなら、私は味変なしでいただくのを推したいです。

ちなみに、今回はおんたまも別途追加してみました。すき家では「おんたまねぎ塩豚タン丼」も販売されているので、相性が悪くないものだろうと、味変用に。

これがまた、よかったです。パンチのあるねぎ塩だれに、おんたまのまろやかさが加わって、コクがアップ。濃厚でさらにご飯が進む味わいになります。

もともとタレがおいしいので、もうご飯が足りないくらい！

ねぎ塩カルビ好きならハマりそう！

あっという間に完食。ねぎ塩だれおいしかったー！



牛丼チェーンのメニューとしては少し意外な豚タン丼。豚タンの独特の風味がないわけではないので、好みは分かれるかもしれませんが、ナベコはとても好きな味。

豚タンのコリュッとした食感もよくて、しっかり肉を食べたぞー！ という高揚感がありましたよ。ねぎ塩カルビ的な味付けが好きな人には、ハマりそうな予感です。





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