肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1190回
すき家で「豚タン丼」!? 正直タレがうますぎだった
2026年11月18日 12時30分更新
ごきげんよう、モグモグ担当のナベコです。
牛丼チェーンのすき家に、牛タンならぬ「豚タン」が登場しましたよ！
豚タンを丼にするとは、ちょっと珍しい。さっそく食べてみたところ、これがナベコ的に大正解！ というか、ねぎ塩だれがめちゃくちゃうまい！
すき家に「ねぎ塩豚タン丼」が登場！
すき家が11月17日から販売している「ねぎ塩豚タン丼」。
▲ねぎ塩豚タン丼（並盛780円）
スライスした豚タンと刻みねぎをごはんに盛り付け、特製の旨塩だれを合わせた新メニューです。なお、ごはん大盛は830円。特盛（1280円）まで用意されています。
ちなみに、すき家で過去に豚タンを使ったメニューがあったか調べてみましたが、見つけられませんでした。牛丼チェーンで豚タンというのは、やっぱり珍しいですよね。
丼には、味変用の特製レモン汁も添えられていました。
その上には、細かく刻んだねぎがたっぷり！
シャキシャキ、コリュッ！ そしてタレがうまい！
では、いただきます！
豚タンをよく見ると、こんがりと焼き目がついています。1枚1枚はかなり薄く、厚さは1mmあるかないかくらいでしょうか。
食べてみると、刻みねぎのシャキシャキとした食感。続いて、豚タンのコリュッとした歯ごたえ。そして、パンチのある旨塩だれ。
うぉっ、ウマい!!
なんといっても、このタレがいい感じ。公式の説明によると、ごま油やブラックペッパー、ニンニクを効かせているそう。
「ねぎ塩カルビ」にも通じるような、しっかりとした塩気とニンニクのパンチ。ごま油の風味もあって、あとを引くおいしさ。
ナベコ的にはこのタレだけでもご飯がどんどん進みそう！ そして刻みねぎもやっぱりいいですね。シャキシャキ食感が加わることで、爽やかさも生まれています。
豚タンならではの食感もいい！
そして、主役の豚タン
これもいい。
タンらしい筋のあるコリュッとした食感がありながら、歯切れがよく、やわらかいです。
豚タンというと、少しクセがあるのかな？ と想像していました。食べてみると口に入れた瞬間は淡泊で、あとから豚タンらしい独特の風味が追いかけてきます。
とはいえ、くさみが気になるという感じではありません。肉の風味として楽しめる程度。好き嫌いはあるかもしれませんが、ナベコ的にはかなり食べやすいと思いました。
おんたま追加で、さらにご飯が進む！
途中で、別添えのレモン汁をかけてみました。ただ、個人的にはレモン汁をかけないほうが好きだったかも。
レモンの酸味がちょっときつく感じてしまって。ご飯と一緒にかっこむなら、私は味変なしでいただくのを推したいです。
ちなみに、今回はおんたまも別途追加してみました。すき家では「おんたまねぎ塩豚タン丼」も販売されているので、相性が悪くないものだろうと、味変用に。
これがまた、よかったです。パンチのあるねぎ塩だれに、おんたまのまろやかさが加わって、コクがアップ。濃厚でさらにご飯が進む味わいになります。
もともとタレがおいしいので、もうご飯が足りないくらい！
ねぎ塩カルビ好きならハマりそう！
あっという間に完食。ねぎ塩だれおいしかったー！
牛丼チェーンのメニューとしては少し意外な豚タン丼。豚タンの独特の風味がないわけではないので、好みは分かれるかもしれませんが、ナベコはとても好きな味。
豚タンのコリュッとした食感もよくて、しっかり肉を食べたぞー！ という高揚感がありましたよ。ねぎ塩カルビ的な味付けが好きな人には、ハマりそうな予感です。
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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