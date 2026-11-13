ケンタまさかの「チキン丼」！ ご飯×チキンを食べてみた

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。

ケンタッキーフライドチキンでは、11月4日から新商品「ケンタライスBOX」（690円～）を全国62店舗限定で販売しています。

鶏だしで炊いたご飯に「骨なしオリジナルチキン」をのせた、いわばケンタのチキン丼です。数量限定で、なくなり次第終了となります。

ケンタといえばフライドチキン。チキンをパンに挟んだバーガーもおなじみですが、まさかのご飯！

「ケンタライスBOX」は、国産米を鶏だしと鶏肉で炊き上げたご飯に、食べやすくカットした骨なしオリジナルチキンとキャベツを盛り付け、醤油風味のてりやきソースを合わせた商品です。

でも、ケンタのチキンってご飯に合うのでしょうか？

「ケンタライスBOX」食べてみた！

意外といけると思いきや……

実は、ケンタッキーの公式サイトには、以前からオリジナルチキンを使った炊き込みご飯のアレンジレシピが掲載しています。

「鶏ごぼうおこわ」などが紹介されていますよ。

→ ケンタッキー公式アレンジレシピ

ちなみに、ナベコも過去にYouTubeの生配信で、ケンタのチキンを使った炊き込みご飯を作ったことがあります。それは確かにおいしかった……！

と思うと、「ケンタライスBOX」も期待できるのではないかと。

▲ケンタライスBOX（690円～）。販売価格は店舗により異なります

さっそく購入して食べてみました。

ケンタは「お箸で食べるケンタッキー」として提案しています。なのでこのようにお箸がついてきました。

まず、ご飯は鶏だしの旨みが感じられる炊き込みご飯。そこにケンタらしいスパイスのきいたチキン。

これが案外合う。炊き込みご飯として考えれば、鶏肉とご飯の相性はいいですもんね！ 案外和風っぽい。

ところが、食べ進めていて気づきました。

あれ？ てりやきソースは……？

公式の商品写真や説明では、醤油風味のてりやきソースがかかっているはずなのですが、私が買ったものには見当たりません。

もしかして、ソースのかけ忘れ!?

しかも、これだけではありません。

YouTube「どんぶりちゃんねる」でおなじものりえぞーも、発売日に別の店舗でケンタライスBOXを購入したところ、同じくてりやきソースがかかっていなかったそうです。

ええっ、別のお店でも!?

ことの顛末は、アスキーグルメのYouTube番組「どんぶりちゃんねる powered by ASCII」にて。ナベコとりえぞーがケンタライスBOXを食べながら、あれこれ語ります。



なお、ケンタライスBOXは販売店舗が限られています。番組では、全国62店舗の販売店舗一覧も紹介しています。



※価格は店舗によって異なる

※価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪