マクドナルドは、冬の定番商品「グラコロ」と、新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」を本日11月25日から期間限定で発売します。
▲グラコロ
単品460円～、バリューセット760円～
「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、キャベツ、濃厚なタマゴソース、スパイスを効かせた特製コロッケソースを合わせた冬の定番バーガー。
グラタンコロッケのホワイトソースにはチーズのコクを加えており、今年はバターが香る特製蒸しバンズに新たにミルクを配合することで、クリーミーな味わいを引き立てたといいます。
グラコロのバンズのリニューアルは、なんと2016年以来10年ぶりのこと。
▲コク旨ボロネーゼグラコロ
単品510円～、バリューセット810円～
さらに新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」も登場。
じっくり炒めた牛肉と玉ねぎに、焙煎ガーリックやローストオニオンを加え、旨みとコクを引き出したといいます。グラタンコロッケとボロネーゼフィリングを、リニューアルした特製蒸しバンズでサンド。
牛ひき肉とトマト、玉ねぎの旨みと具材感、贅沢で濃厚な味わいが特長といいます。
※記事中の価格は税込み
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