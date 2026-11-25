マクドナルドは、冬の定番商品「グラコロ」と、新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」を本日11月25日から期間限定で発売します。

▲グラコロ

単品460円～、バリューセット760円～

「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、キャベツ、濃厚なタマゴソース、スパイスを効かせた特製コロッケソースを合わせた冬の定番バーガー。

グラタンコロッケのホワイトソースにはチーズのコクを加えており、今年はバターが香る特製蒸しバンズに新たにミルクを配合することで、クリーミーな味わいを引き立てたといいます。



グラコロのバンズのリニューアルは、なんと2016年以来10年ぶりのこと。



▲コク旨ボロネーゼグラコロ

単品510円～、バリューセット810円～

さらに新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」も登場。

じっくり炒めた牛肉と玉ねぎに、焙煎ガーリックやローストオニオンを加え、旨みとコクを引き出したといいます。グラタンコロッケとボロネーゼフィリングを、リニューアルした特製蒸しバンズでサンド。



牛ひき肉とトマト、玉ねぎの旨みと具材感、贅沢で濃厚な味わいが特長といいます。

※記事中の価格は税込み