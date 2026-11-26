吉野家は、「牛スンドゥブチゲ鍋膳」を本日11時から発売します。

特製チゲスープで牛肉、殻付きあさり、豆腐を煮込む鍋メニューで、店内では固形燃料を使い、熱々の状態で提供されます。

別添えのキムチや玉子、粉唐辛子を使って、好みの味にアレンジできるのも魅力。

※以下、再掲載となります。

牛丼の「吉野家」は、「牛スンドゥブチゲ鍋膳」を11月26日11時から発売します。

吉野家の冬鍋に「スンドゥブチゲ」が登場！

吉野家に、韓国料理のスンドゥブチゲをアレンジした期間限定の鍋メニューが登場します。

▲牛スンドゥブチゲ鍋膳（店内954円、持ち帰り937円）

「牛スンドゥブチゲ鍋」は、牛骨とあさりのだしをベースに、コチュジャンや唐辛子で辛みを加えた特製チゲスープが特徴。店内では固形燃料を使い、熱々の状態で提供されます。

具材には、牛肉、殻付きあさり、専用のなめらかな豆腐を使用。海鮮を使うことが多いスンドゥブチゲに、吉野家ならではの牛肉を組み合わせているのがポイントなんだとか。

ご飯、キムチ、玉子、粉唐辛子がセットになっています。

▲牛スンドゥブチゲ鍋（単品）（店内844円、持ち帰り829円）

また、鍋単品でも購入可能です。



なお、鍋膳・単品ともに、追加料金327円（持ち帰り321円）で肉大盛に変更できます。

粉唐辛子で"辛さ増し"できちゃう！

リリースでは、別添えのキムチや玉子、粉唐辛子を使って、好みの味にアレンジできるのが本メニューの魅力だと紹介されています。

玉子は具材に絡めたり、スープに溶いて辛さをまろやかにしたり、鍋に入れて加熱したりと、さまざまな楽しみ方ができるのだとか。

ナベコ的にポイントだと思ったのは、「牛スンドゥブチゲ鍋膳」には別添えの粉唐辛子がついてくること。ただでさえ辛みがあるチゲ鍋ですが、追い唐辛子で辛さをさらにアップさせることができるようです。これは辛いもの好きにはうれしい。

しかもキムチも別添えであります。追いキムチもできちゃう。

もちろん、ご飯のおかわりも無料

また、吉野家では定食のご飯の増量・おかわりが無料。本メニューも対象です（一部店舗を除く）。

ちなみに、持ち帰りでも、ご飯の増量は無料です（おかわりはできません）。

牛すき鍋かスンドゥブチゲか！

吉野家というと、牛すき鍋膳が冬の定番で人気ですが、そこにスンドゥブチゲが投入。玉子や粉唐辛子など、味変メンバーが揃っているのも気が利いています。これは寒い日、どっちを頼むか迷っちゃいそう。

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年11月26日

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲すき家の新作食べてみた♪