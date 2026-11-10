【本日から】吉野家「牛すき鍋」が100円引き！ せっかくなのでチーズ入れてみた

ナベコです。吉野家の「牛すき鍋膳」ファンに朗報！ 本日11月10日から、約2週間限定で100円引きキャンペーンがスタートしましたよ。

店内でも持ち帰りでも「牛すき鍋膳」が100円引きに！ 通常899円のところ799円で食べられます。肉2倍盛なども割引対象です。

冬の定番「牛すき鍋膳」が100円引き！

吉野家の「牛すき鍋膳」といえば、冬の定番。今年で14年目を迎えます。

今では卓上コンロで鍋を提供するスタイルも珍しくありませんが、2013年に吉野家が「牛すき鍋膳」を発売した当時は画期的でした。牛丼チェーンで一人鍋を広めた、先駆け的な存在。



野菜たっぷり、麺まで入っていて、満足感高いんですよね。アスキーの「どんぶりちゃんねる」でおなじみのりえぞーは、「牛すき鍋膳」を「冬の彼氏」と呼ぶくらい愛していて、毎年リピートするくらい（笑）。

今回の「牛すき祭」は11月24日15時まで開催。牛すき鍋膳のほか、肉2倍盛、単品の牛すき鍋、ファミリーパックも100円引きです。

しかも店内ではご飯の増量・おかわりが無料。これはうれしい！



（対象商品例）

・牛すき鍋膳：899円→799円

・牛すき鍋膳 肉2倍盛：1226円→1126円

・牛すき鍋（単品）：789円→689円

100円浮いたので「チーズ」を足してみた！

100円引きは大きいですよね。

そこでナベコ、せっかくなので以前から気になっていたアレンジを試してみました。

サイドメニューの「クワトロチーズ」（162円）を追加して、チー牛ならぬ「チー牛すき」に！

牛丼にチーズをのせるのはおなじみですが、すき焼きにチーズって、あまりやらないですよね。

牛すき鍋膳は卓上コンロでグツグツ温めながら食べられるので、チーズもアツアツ、とろとろになるのでは？

牛肉や、白菜、玉ねぎ、長ねぎ、人参、豆苗などの野菜に、豆腐に麺まで入った具だくさんの鍋にチーズを投入。



しばらくすると、狙いどおりチーズがとろ～り。お肉を持ち上げると、チーズがびよーんと糸を引きます。おお、これはテンションが上がる！

牛肉にチーズのコクが加わって、なかなかいい感じ。とき玉子に絡めても悪くないです。

ただし、思っていたほど「チーズ！ チーズ！」とはなりませんでした。

というのも、牛すき鍋膳は汁気があるため、チーズが全体に溶け込んでしまった感じ。もともとすき焼き風の甘辛いたれの味がしっかりしているので、チーズだと少し存在感が弱かったのかもしれません。

とはいえ、チーズのコクが加わることでご飯が進みました！ 紅ショウガも添えてみて、メリハリをつけて楽しめましたよ。お水もたくさん飲みたくなりました（笑）。

想像していたほどのチーズ感ではなかったけれど、気になっていたアレンジを試せて満足です。

100円引きの機会にちょっと贅沢してみては？

というわけで、吉野家の「牛すき祭」は11月24日15時まで。

100円安くなるこの機会、いつもの牛すき鍋膳にトッピングを加えたり、肉2倍盛にしたり、ちょっとした贅沢を楽しんでみては。

ナベコは次、とろろつけちゃおうかな～。

※一部店舗では実施していない場合や、販売価格が異なる場合がある。

※デリバリーは対象外です。

※記事中の価格は税込み

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