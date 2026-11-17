かつ丼チェーン「かつや」は、ブラックフライデーにあわせた「黒の肉盛り丼」を11月20日より期間限定で販売します。
肉3種を豪快に盛り付け！「黒の肉盛り丼」
かつやからまさかのブラックフライデーメニュー。“黒”の見た目にこだわった肉盛り丼が登場します。
▲黒の肉盛り丼（869円）
過去にも登場した「黒味噌チキンカツ」に、生姜焼きと特製鶏そぼろを合わせた、ボリューム満点の丼メニューです。
黒味噌チキンカツには、コク深いブラック甘辛味噌だれをたっぷりとかけています。異なる味付けの3種類の肉料理を一度に楽しめるのがポイント。
▲黒の肉盛り丼弁当（853円）
持ち帰り用の「黒の肉盛り丼弁当」も用意されています。
※券売機店舗では、店内飲食・持ち帰りともに870円。
かつやで「ブラックフライデー」
黒い見た目がインパクト大の肉丼。しかも、黒いだけかと思いきや、肉が3種も詰まっていて、内容も盛り盛りです。
ブラックフライデーに向けて、景気よくかっくらってやりたいです！
※記事中の価格は税込み
・発売日：2026年11月20日
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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