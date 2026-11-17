かつ丼チェーン「かつや」は、ブラックフライデーにあわせた「黒の肉盛り丼」を11月20日より期間限定で販売します。

肉3種を豪快に盛り付け！「黒の肉盛り丼」

かつやからまさかのブラックフライデーメニュー。“黒”の見た目にこだわった肉盛り丼が登場します。

▲黒の肉盛り丼（869円）

過去にも登場した「黒味噌チキンカツ」に、生姜焼きと特製鶏そぼろを合わせた、ボリューム満点の丼メニューです。

黒味噌チキンカツには、コク深いブラック甘辛味噌だれをたっぷりとかけています。異なる味付けの3種類の肉料理を一度に楽しめるのがポイント。

▲黒の肉盛り丼弁当（853円）

持ち帰り用の「黒の肉盛り丼弁当」も用意されています。

※券売機店舗では、店内飲食・持ち帰りともに870円。

かつやで「ブラックフライデー」

黒い見た目がインパクト大の肉丼。しかも、黒いだけかと思いきや、肉が3種も詰まっていて、内容も盛り盛りです。

ブラックフライデーに向けて、景気よくかっくらってやりたいです！

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年11月20日

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪