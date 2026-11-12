【3日間限定】モス、パティ2枚のボリューム「ぜいたくバーガー」！ 千葉・茨城で

モスバーガーは11月13日～15日の3日間、千葉県と茨城県の全店舗で「ぜいたくモスバーガー」と「ぜいたくモスチーズバーガー」の2品を限定販売します。

パティ2枚！「ぜいたくモスバーガー」が限定登場

茨城県民の日（11月13日）を記念した「Lucky Mos Festa ～秋のお客さま感謝祭～」と題した企画。茨城県のみならず、お隣の千葉県でも開催します。

登場するのは、モスの創業期から1990年まで販売していたメニューを現代風にアレンジした「ぜいたくモスバーガー」2品です。

▲ぜいたくモスバーガー 810円

パティを2枚使用し、輪切りのトマトやミートソースなどを合わせたボリュームたっぷりのバーガーです。

▲ぜいたくモスチーズバーガー 890円

「ぜいたくモスバーガー」に、さらにスライスチーズを2枚追加した商品です。

千葉・茨城の人がうらやましい！

「ぜいたくモスバーガー」はモスらしいトマトやミートソースがグッときます。パティ2枚は確かに贅沢ですね～。

3日間限定、しかも千葉と茨城限定。対象エリアの人が羨ましいです！



・発売日：2026年11月13日

※記事中の価格は税込み

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