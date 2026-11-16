はなまる「ちくわ」がタダに！ うどん注文で無料プレゼント、11月20日スタート

「はなまるうどん」は、うどんを注文したお客さんを対象に「ちくわ磯辺揚げ」が1個無料になるキャンペーンを11月20日より開催します。

また、次回使える100円引きクーポンも配布。え、お得すぎでは!?

4日間限定「ちくわ磯辺」無料配布

はなまるうどんは、11月で創立26年目に突入します。これを記念した「はなまるフェス」の一環です。

11月20日～23日の4日間は、対象商品を1品注文するごとに「ちくわ磯辺揚げ」が1個無料でもらえます。

対象商品は、うどんメニュー全品。そのほか、「高松一号店のカレー」（単品）、丼（単品）、「にこはなセット」も対象です。

なお、持ち帰りも対象ですが、モバイルオーダー、デリバリー、テイクアウト専用レジでは利用できません。

うどん100円引きクーポンも！

さらに11月20日～30日の期間は、好きなうどんが1杯100円引きになるクーポンも配布されます。

定番メニューのほか、季節限定メニューにも利用可能です。他の割引・クーポンとの併用はできません（株主優待券を除く）。

■100円引きクーポン

配布期間：11月20日～30日（なくなり次第終了）

利用期間：11月24日～12月11日

割引内容：好きなうどん1杯につき100円引き

累計販売数1億本以上も！

ちくわ磯辺揚げは、はなまるうどんの創業当時から親しまれている定番商品。なんと累計販売数は1億本以上だそうです。

通常価格は130円（店舗で異なることも）。キャンペーンで無料配布されるちくわ磯辺揚げがまったく同じものかはわかりませんが、定番の揚げ物が無料というのはうれしいですね。

3連休に利用できる

11月21日～23日は3連休。ちょうど「ちくわ磯辺揚げ」無料キャンペーンの期間と重なります。これは行くっきゃない！

（※文中の価格はすべて税込）

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪