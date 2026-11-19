マクドナルドは、冬の定番商品「グラコロ」と、新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」を11月25日から期間限定で発売します。

今年のグラコロはリニューアル

なんとバンズが変わった

1993年に初登場した「グラコロ」が今年も登場します。今年は専用バンズをリニューアルし、新たに牛乳（ミルク）を配合しました。

▲グラコロ

単品460円～、バリューセット760円～

エビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、キャベツ、濃厚なタマゴソース、スパイスを効かせた特製コロッケソースを合わせた定番商品です。

グラタンコロッケのホワイトソースにはチーズのコクを加えており、今年はバターが香る特製蒸しバンズに新たにミルクを配合することで、クリーミーな味わいを引き立てたといいます。

バンズの変更は10年ぶり

グラコロのバンズがリニューアルされるのは、なんと2016年以来10年ぶりのこと。

新バンズはふわふわの蒸しバンズにミルクを配合。バンズ単体のおいしさだけでなく、グラタンコロッケとの味のバランスを重視したそうです。クリーミーな味わいがより感じられるようになり、リリースによると「理想的なバランス」に行きついたといいます。

新作は「コク旨ボロネーゼグラコロ」

グラコロのバリエーションとして、新作の「コク旨ボロネーゼグラコロ」も登場します。さらに、グラコロの登場にあわせて期間限定の「シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味」もラインアップ。

▲コク旨ボロネーゼグラコロ

単品510円～、バリューセット810円～

グラコロに、牛肉、玉ねぎ、トマトを使用したボロネーゼフィリングを合わせた新バーガーです。

じっくり炒めた牛肉と玉ねぎに、焙煎ガーリックやローストオニオンを加え、旨みとコクを引き出したといいます。グラタンコロッケとボロネーゼフィリングを、リニューアルした特製蒸しバンズではさんでいます。

▲シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味

ポテト単品価格＋50円～、バリューセット価格＋50円～

マックフライポテトに専用シーズニングをふりかけて楽しむ「シャカシャカポテト」の新フレーバーです。

ガーリックの香りと醤油の香ばしさに、ビーフの旨みを組み合わせた味わいに仕上げたといいます。

さらにクリーミーに。気になりすぎ！

グラコロが登場するといよいよ冬。ファンが多いグラコロですが、今年はバンズが変わってさらにクリーミーさが増すというので、楽しみしかありません。

なお、販売期間は「グラコロ」が2027年1月上旬までですが、「コク旨ボロネーゼグラコロ」は12月中旬まで、「シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味」は12月下旬までですよ。案外長くないので、食べ逃さないようにしましょう。

ちなみにちなみに！



12月9日には、グラコロから新たな“おいしいニュース”が発表されるとリリースに記載があったので、そちらも楽しみにしたいです。



・発売日：2026年11月25日

※記事中の価格は税込み

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