マクドナルドは、冬の定番商品「グラコロ」と、新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」を11月25日から期間限定で発売します。
今年のグラコロはリニューアル
なんとバンズが変わった
1993年に初登場した「グラコロ」が今年も登場します。今年は専用バンズをリニューアルし、新たに牛乳（ミルク）を配合しました。
▲グラコロ
単品460円～、バリューセット760円～
エビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、キャベツ、濃厚なタマゴソース、スパイスを効かせた特製コロッケソースを合わせた定番商品です。
グラタンコロッケのホワイトソースにはチーズのコクを加えており、今年はバターが香る特製蒸しバンズに新たにミルクを配合することで、クリーミーな味わいを引き立てたといいます。
バンズの変更は10年ぶり
グラコロのバンズがリニューアルされるのは、なんと2016年以来10年ぶりのこと。
新バンズはふわふわの蒸しバンズにミルクを配合。バンズ単体のおいしさだけでなく、グラタンコロッケとの味のバランスを重視したそうです。クリーミーな味わいがより感じられるようになり、リリースによると「理想的なバランス」に行きついたといいます。
新作は「コク旨ボロネーゼグラコロ」
グラコロのバリエーションとして、新作の「コク旨ボロネーゼグラコロ」も登場します。さらに、グラコロの登場にあわせて期間限定の「シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味」もラインアップ。
▲コク旨ボロネーゼグラコロ
単品510円～、バリューセット810円～
グラコロに、牛肉、玉ねぎ、トマトを使用したボロネーゼフィリングを合わせた新バーガーです。
じっくり炒めた牛肉と玉ねぎに、焙煎ガーリックやローストオニオンを加え、旨みとコクを引き出したといいます。グラタンコロッケとボロネーゼフィリングを、リニューアルした特製蒸しバンズではさんでいます。
▲シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味
ポテト単品価格＋50円～、バリューセット価格＋50円～
マックフライポテトに専用シーズニングをふりかけて楽しむ「シャカシャカポテト」の新フレーバーです。
ガーリックの香りと醤油の香ばしさに、ビーフの旨みを組み合わせた味わいに仕上げたといいます。
さらにクリーミーに。気になりすぎ！
グラコロが登場するといよいよ冬。ファンが多いグラコロですが、今年はバンズが変わってさらにクリーミーさが増すというので、楽しみしかありません。
なお、販売期間は「グラコロ」が2027年1月上旬までですが、「コク旨ボロネーゼグラコロ」は12月中旬まで、「シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味」は12月下旬までですよ。案外長くないので、食べ逃さないようにしましょう。
ちなみにちなみに！
12月9日には、グラコロから新たな“おいしいニュース”が発表されるとリリースに記載があったので、そちらも楽しみにしたいです。
・発売日：2026年11月25日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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