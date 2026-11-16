【3日間限定】ほっかほっか亭が50％増量！ かつ丼もチキン南蛮も

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は、「お値段そのまま50％増量キャンペーン」を11月24日～26日に開催します。

日替わりでお弁当のおかずが50％増に！

お値段そのまま50％増量！

「タルタルチキンかつ丼」などが対象

ほっかほっか亭の創業50周年を記念したキャンペーン。3日間、対象のお弁当を日替わりで増量されます。

11月24日に対象となる「チキン南蛮弁当」、25日の「タルタルチキンかつ丼」がチキンを2枚→3枚に、26日の「しょうが焼弁当」はしょうが焼が50％増量となります。



価格は通常と変わりません。

■11月24日（火）限定

▲チキン南蛮弁当（650円）

黒酢あんとタルタルソースで楽しむ定番弁当。1日限定でチキン南蛮が2枚→3枚に。

■11月25日（水）限定

▲タルタルチキンかつ丼（560円）

甘口ソースとタルタルソースを合わせた「タルタルチキンかつ丼」は、チキンかつが2枚→3枚に増量。

■11月26日（木）限定

▲しょうが焼弁当（590円）

豚肉と玉ねぎをオリジナルのしょうがだれで炒めた「しょうが焼弁当」。1日限定で、しょうが焼が通常比50％増量に。

キャンペーンは店頭注文、モバイルオーダー、店舗による配達が対象。配達代行サービスは対象外です。

なお、記載の価格・仕様は西日本店舗のもの。一部エリアではメニューや価格が異なります。

3日間、どのお弁当を狙う？

ただでさえボリューム感があるほっかほっか亭のお弁当が、さらにおかず増量。しかも価格は据え置き。

日によって対象商品が変わるので、あなたはどのお弁当を狙う？ 毎日通って全部食べるのもアリ！

・開始日：2026年11月24日

・終了日：2026年11月26日

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪