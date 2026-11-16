【3日間限定】ほっかほっか亭が50％増量！ かつ丼もチキン南蛮も

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は、「お値段そのまま50％増量キャンペーン」を11月24日～26日に開催します。
日替わりでお弁当のおかずが50％増に！
お値段そのまま50％増量！
「タルタルチキンかつ丼」などが対象
ほっかほっか亭の創業50周年を記念したキャンペーン。3日間、対象のお弁当を日替わりで増量されます。
11月24日に対象となる「チキン南蛮弁当」、25日の「タルタルチキンかつ丼」がチキンを2枚→3枚に、26日の「しょうが焼弁当」はしょうが焼が50％増量となります。
価格は通常と変わりません。
■11月24日（火）限定
▲チキン南蛮弁当（650円）
黒酢あんとタルタルソースで楽しむ定番弁当。1日限定でチキン南蛮が2枚→3枚に。
■11月25日（水）限定
▲タルタルチキンかつ丼（560円）
甘口ソースとタルタルソースを合わせた「タルタルチキンかつ丼」は、チキンかつが2枚→3枚に増量。
■11月26日（木）限定
▲しょうが焼弁当（590円）
豚肉と玉ねぎをオリジナルのしょうがだれで炒めた「しょうが焼弁当」。1日限定で、しょうが焼が通常比50％増量に。
キャンペーンは店頭注文、モバイルオーダー、店舗による配達が対象。配達代行サービスは対象外です。
なお、記載の価格・仕様は西日本店舗のもの。一部エリアではメニューや価格が異なります。
3日間、どのお弁当を狙う？
ただでさえボリューム感があるほっかほっか亭のお弁当が、さらにおかず増量。しかも価格は据え置き。
日によって対象商品が変わるので、あなたはどのお弁当を狙う？ 毎日通って全部食べるのもアリ！
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年11月26日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります