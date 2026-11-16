【海老2本】「上天丼」が760円→600円に！ 本日てんやウィークスタート

天丼チェーンの「てんや」は、本日11月16日から「てんやWeek!!」を開催します。

持ち帰りの「てんやの上天丼弁当」が760円→特別価格600円に！ 1週間限定です。

上天丼がオトク！ てんやウィークが今月も

てんやでは、持ち帰りを対象にお得な商品を販売する「てんやWeek!!」を毎月恒例で開催しています。

今月も「てんやの上天丼弁当」を対象に160円値引きして販売します。

●てんやの上天丼弁当

11月16日～22日 特別価格600円

（通常価格760円）



上天丼弁当は、海老天2本、れんこん、かぼちゃ、いんげんの天ぷらを盛り合わせた内容です。お新香が付きます。

店内飲食は対象外です。また、割引券やクーポン券などとの併用はできません。

一部店舗は対象外

「てんや」「天ぷらてんや」で開催されますが、一部店舗では実施されません。以下が対象外の店舗です。

■てんや

諏訪店／松本双葉店／佐久平店／長野徳間店／川中島店／富山本郷新店／高岡宮田町店／上里SA店／富士川SA店／羽田空港第1ターミナル店／羽田空港第2ターミナル店／未来ダイニング文京グリーンコート店／川崎アゼリア店／刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店／けやきウォーク前橋店／新千歳空港店／錦糸町テルミナ2店

■天ぷらてんや

FKD宇都宮インターパーク店／川越野田店

なお、イオン秦野店は11月20日～22日のみ実施。名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯（6時30分～9時30分）は対象外です。

11月22日まで、3連休にも！

今週末は土曜から3連休がスタート。キャンペーンは日曜までですが、連休中もねらい目ですよ！

（※文中の価格はすべて税込）

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪