みなさん、牛丼チェーンのテイクアウト容器って、気にしたことがありますか？

吉野家、すき家、松屋。どこもおなじみの牛丼チェーンですが、実際に容器を並べて比較してみると、意外な違いがありました！

今回は3社の牛丼並盛を購入し、容器の大きさや重さ、デザイン、電子レンジ対応の有無などをチェックしました。

牛丼3社の持ち帰り容器を比較！

●吉野家「牛丼 並盛」489円

・形状：四角型

・上部直径：約14cm（底面直径：約9cm）

・高さ：約5.7cm

・容器重量：約10.5g（フタ込み）

・電子レンジ対応：未確認

吉野家の容器は、3社の中で最もコンパクト。

容器には吉野家のロゴが入っており、2023年8月からは印刷にバイオマスインキを使用。かつては「大吉」の文字が入ったレアな容器もあり、牛丼1杯が無料になるキャンペーンが開催されたこともあります。

●すき家「牛丼 並盛」480円

・形状：四角型

・上部直径：約14.5cm（底面直径：約8cm）

・高さ：約6.5cm

・容器重量：約10.5g（フタ込み）

・電子レンジ対応：未確認

すき家は吉野家と似た四角型ですが、底面が狭く、背が高いシュッとした形状。容器の重量は吉野家と同じ約10.5gでした。

2024年からは春夏秋冬をテーマにした容器を導入。春は桜とメジロ、夏は花火とトンボ、秋は紅葉とツバメ、冬は椿と文鳥と、季節によって絵柄が変わるようです。

●松屋「牛めし 並盛」480円

（一体型）

・形状：丸型

・上部直径：約16.5cm（底面直径：約10.5cm）

・高さ：約7.5cm

・容器重量：約15.5g（フタ込み）

・電子レンジ対応：対応可能

（セパレート型）

・上部直径：約16.5cm（底面直径：約10.5cm）

・高さ：約8cm

・容器重量：約25g（フタ込み）



松屋は3社で唯一の丸型で、幅も高さも最大でした。

さらに大きな特徴が「セパレート盛り」。具とご飯を別々にするか、そのままのせるかを同じ価格で選べます。

セパレート容器は一体型より約0.5cm高く、重量も約9.5g重くなっています。

※価格は税込。サイズ・重量は編集部調べ。

電子レンジ対応は？ 3社の中では松屋だけ

電子レンジ対応については、明確に「対応可」と確認できたのは松屋だけでした。

松屋の容器には「レンジ加熱可能」と明記されており、フタを外して500Wで2分が加熱の目安と記載されていました。

ちなみに松屋では、少なくとも2012年にはセパレート盛りをテレビCMで紹介。当時から電子レンジで温め直すおいしさをアピールしていたんです。けっこう前から電子レンジ対応可能を売りにしていたのですね。



一方、吉野家とすき家については、電子レンジ対応を確認できませんでした。

▲動画「牛丼3社の容器を徹底比較！ レンジOK？ セパレートは？」

YouTube「どんぶりちゃんねる」では、実際の容器を並べながら、サイズや重さの違い、セパレート盛りの歴史などを詳しく紹介しています。

何気ない容器にも工夫があった！

こうして比較すると、同じ牛丼でも容器の形やデザイン、機能性には各社の個性がありました。

特に松屋がかなり前からセパレート盛りや電子レンジでの温め直しを打ち出していたのはユニークだなと感じました。

普段は何気なく捨ててしまう牛丼の容器。ぜひどんぶりちゃんねるの動画でもチェックしてみてください！

※記事中の価格は税込み