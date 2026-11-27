みなさん、牛丼チェーンのテイクアウト容器って、気にしたことがありますか？
吉野家、すき家、松屋。どこもおなじみの牛丼チェーンですが、実際に容器を並べて比較してみると、意外な違いがありました！
今回は3社の牛丼並盛を購入し、容器の大きさや重さ、デザイン、電子レンジ対応の有無などをチェックしました。
牛丼3社の持ち帰り容器を比較！
●吉野家「牛丼 並盛」489円
・形状：四角型
・上部直径：約14cm（底面直径：約9cm）
・高さ：約5.7cm
・容器重量：約10.5g（フタ込み）
・電子レンジ対応：未確認
吉野家の容器は、3社の中で最もコンパクト。
容器には吉野家のロゴが入っており、2023年8月からは印刷にバイオマスインキを使用。かつては「大吉」の文字が入ったレアな容器もあり、牛丼1杯が無料になるキャンペーンが開催されたこともあります。
●すき家「牛丼 並盛」480円
・形状：四角型
・上部直径：約14.5cm（底面直径：約8cm）
・高さ：約6.5cm
・容器重量：約10.5g（フタ込み）
・電子レンジ対応：未確認
すき家は吉野家と似た四角型ですが、底面が狭く、背が高いシュッとした形状。容器の重量は吉野家と同じ約10.5gでした。
2024年からは春夏秋冬をテーマにした容器を導入。春は桜とメジロ、夏は花火とトンボ、秋は紅葉とツバメ、冬は椿と文鳥と、季節によって絵柄が変わるようです。
●松屋「牛めし 並盛」480円
（一体型）
・形状：丸型
・上部直径：約16.5cm（底面直径：約10.5cm）
・高さ：約7.5cm
・容器重量：約15.5g（フタ込み）
・電子レンジ対応：対応可能
（セパレート型）
・上部直径：約16.5cm（底面直径：約10.5cm）
・高さ：約8cm
・容器重量：約25g（フタ込み）
松屋は3社で唯一の丸型で、幅も高さも最大でした。
さらに大きな特徴が「セパレート盛り」。具とご飯を別々にするか、そのままのせるかを同じ価格で選べます。
セパレート容器は一体型より約0.5cm高く、重量も約9.5g重くなっています。
※価格は税込。サイズ・重量は編集部調べ。
電子レンジ対応は？ 3社の中では松屋だけ
電子レンジ対応については、明確に「対応可」と確認できたのは松屋だけでした。
松屋の容器には「レンジ加熱可能」と明記されており、フタを外して500Wで2分が加熱の目安と記載されていました。
ちなみに松屋では、少なくとも2012年にはセパレート盛りをテレビCMで紹介。当時から電子レンジで温め直すおいしさをアピールしていたんです。けっこう前から電子レンジ対応可能を売りにしていたのですね。
一方、吉野家とすき家については、電子レンジ対応を確認できませんでした。
▲動画「牛丼3社の容器を徹底比較！ レンジOK？ セパレートは？」
YouTube「どんぶりちゃんねる」では、実際の容器を並べながら、サイズや重さの違い、セパレート盛りの歴史などを詳しく紹介しています。
何気ない容器にも工夫があった！
こうして比較すると、同じ牛丼でも容器の形やデザイン、機能性には各社の個性がありました。
特に松屋がかなり前からセパレート盛りや電子レンジでの温め直しを打ち出していたのはユニークだなと感じました。
普段は何気なく捨ててしまう牛丼の容器。ぜひどんぶりちゃんねるの動画でもチェックしてみてください！
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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