デカすぎぃ！ ローソンに30cm近い巨大なじゃりぱん

でっか。

ローソンに驚きのパンが登場しました。その名も「得パン 驚きのフレンチトースト」「得パン 驚きのじゃりぱん」。

コスパを重視した「得パン」シリーズの中でも、ボリューム感を増し増しにした新作パン2品。価格はいずれも200円以下という手ごろさです。10月27日発売。

でかすぎる「フレンチトースト」！

いち早くサンプルをゲットしました。ちなみに、フレンチトーストもじゃりぱんも、製造は山崎製パンです。

●得パン 驚きのフレンチトースト 192円

これ、写真だとわかりづらいかもしれませんが、実物を見ると一瞬、遠近感がおかしくなるほどデカいんです。

スーファミのマリオで、ブロックなどがやたらデカいステージに迷い込んだときくらい、目に驚きがあるサイズ感です。

測ってみると、フレンチトーストは実測25cm弱ありました。

かじってみました。内側はまろやかでバターの香りがする、やわらかな食感。しかし、ガワ（外側）の耳の部分が噛み応えあるー！

よく見ると、裏側は全面がパンの耳。これ、すごく咀嚼に時間がかかるというか。かじって食べていくと、顔がパンまみれになりますよ……！

ちなみに、気になるカロリーは1個486kcalです。

じゃりぱんは、もはや棍棒!?

そして、じゃりぱん。じゃりぱんとは、もともと宮崎県発祥のご当地菓子パンです。最近はコンビニでも販売され、全国的にも名前が知られるようになりました。

●得パン 驚きのじゃりぱん 192円

こちらは実測30cm弱。もはやバットとか棍棒のようです。長いっ。

ぱっと見はコッペパン。中には砂糖を混ぜた、ジャリジャリッとした食感のクリームが入っています。

食べてみると、パンはコッペパンというよりソフトフランスパンのよう。むっちりとした噛み応えがあり、ほんのり塩気も感じられました。

この素朴な塩気と甘いクリームのバランスがよくて、大きいわりに食べ進めやすそうです。

とはいえ……でかい。なお、カロリーは1個671kcalです。

約200円でこの大きさ！

こちらの2品、友人や家族とシェアして食べるのもよさそう。特にフレンチトーストは、ちょっと食べにくさもあるので、カットして出してくれたら恩の字です。

もちろん、ひとりでかぶりつくのもあり。

これらが約200円！ でかいぞ、すごいぞ！

※記事中の価格は税込み

※※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは扱いがない

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