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肉食ナベコの「なんでも食べてみる」

デカすぎぃ！ ローソンに30cm近い巨大なじゃりぱん

2026年10月27日 12時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　でっか。

ローソンに巨大パン2つ登場

　ローソンに驚きのパンが登場しました。その名も「得パン 驚きのフレンチトースト」「得パン 驚きのじゃりぱん」。

　コスパを重視した「得パン」シリーズの中でも、ボリューム感を増し増しにした新作パン2品。価格はいずれも200円以下という手ごろさです。10月27日発売。

でかすぎる「フレンチトースト」！

　いち早くサンプルをゲットしました。ちなみに、フレンチトーストもじゃりぱんも、製造は山崎製パンです。

●得パン 驚きのフレンチトースト　192円

　これ、写真だとわかりづらいかもしれませんが、実物を見ると一瞬、遠近感がおかしくなるほどデカいんです。

手元に鳩サブレーがあったので、比較用に並べてみました。縦は鳩約1羽、横は鳩約1.7羽

　スーファミのマリオで、ブロックなどがやたらデカいステージに迷い込んだときくらい、目に驚きがあるサイズ感です。

顔がしっかり隠れる

　測ってみると、フレンチトーストは実測25cm弱ありました。

懐かしい感じのフレンチトースト

　かじってみました。内側はまろやかでバターの香りがする、やわらかな食感。しかし、ガワ（外側）の耳の部分が噛み応えあるー！

耳部分が多いので食べ応えある

　よく見ると、裏側は全面がパンの耳。これ、すごく咀嚼に時間がかかるというか。かじって食べていくと、顔がパンまみれになりますよ……！

　ちなみに、気になるカロリーは1個486kcalです。

じゃりぱんは、もはや棍棒!?

　そして、じゃりぱん。じゃりぱんとは、もともと宮崎県発祥のご当地菓子パンです。最近はコンビニでも販売され、全国的にも名前が知られるようになりました。

●得パン 驚きのじゃりぱん　192円

　こちらは実測30cm弱。もはやバットとか棍棒のようです。長いっ。

棍棒のようなのでこう持ちたくなる

　ぱっと見はコッペパン。中には砂糖を混ぜた、ジャリジャリッとした食感のクリームが入っています。

　食べてみると、パンはコッペパンというよりソフトフランスパンのよう。むっちりとした噛み応えがあり、ほんのり塩気も感じられました。

きめ細かい粒感がある砂糖が入っていてジャリっと食感

　この素朴な塩気と甘いクリームのバランスがよくて、大きいわりに食べ進めやすそうです。

　とはいえ……でかい。なお、カロリーは1個671kcalです。

約200円でこの大きさ！

　こちらの2品、友人や家族とシェアして食べるのもよさそう。特にフレンチトーストは、ちょっと食べにくさもあるので、カットして出してくれたら恩の字です。

　もちろん、ひとりでかぶりつくのもあり。

　これらが約200円！ でかいぞ、すごいぞ！

※記事中の価格は税込み
※※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは扱いがない

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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