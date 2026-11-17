北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」は、11月19日～12月2日の期間、「ごぼ天うどん」の特別セールを全店舗で開催します。

看板商品の「ごぼ天うどん」がお得になります。やったね！

「ごぼ天うどん」が特別価格に！

3本入り488円、5本入り549円

資さんうどんの創業50周年を記念した「資さん50周年ありがとう！年末大感謝祭」の第1弾。

期間中、ロングセラー商品の「ごぼ天うどん（3本）」と「ごぼ天うどん（5本）」を特別価格で提供します。

なお価格は地域で異なります。

▲ごぼ天うどん（3本）

通常521円 → 488円（33円引き）

▲ごぼ天うどん（5本）

通常598円 → 549円（49円引き）

※記載の価格は九州・中国エリアの店内飲食の場合のもの。

なお、持ち帰りの場合は、容器代込みで「ごぼ天うどん（3本）」が510円、「ごぼ天うどん（5本）」が569円になります。

ごぼ天は約14cm

「ごぼ天うどん」は、資さんうどんで長く愛されている看板商品のひとつです。



特徴は、カラッと揚げたスティック状の「ごぼ天（ごぼうの天ぷら）」です。なんと長さは、1本約14cmもあるのだとか。



実は現在の形状は、創業者が野菜スティックをヒントに考案したそう。だから細長いのですね。

12月2日まで、ごぼ天をお得に食べちゃおう

セールは12月2日までの2週間限定。近くに資さんうどんがある人は、この機会にごぼ天うどん食べちゃいましょ！



・開始日：2026年11月19日

・終了日：2026年12月2日



※記事中の価格は税込み

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