北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」は、11月19日～12月2日の期間、「ごぼ天うどん」の特別セールを全店舗で開催します。
看板商品の「ごぼ天うどん」がお得になります。やったね！
「ごぼ天うどん」が特別価格に！
3本入り488円、5本入り549円
資さんうどんの創業50周年を記念した「資さん50周年ありがとう！年末大感謝祭」の第1弾。
期間中、ロングセラー商品の「ごぼ天うどん（3本）」と「ごぼ天うどん（5本）」を特別価格で提供します。
なお価格は地域で異なります。
▲ごぼ天うどん（3本）
通常521円 → 488円（33円引き）
▲ごぼ天うどん（5本）
通常598円 → 549円（49円引き）
※記載の価格は九州・中国エリアの店内飲食の場合のもの。
なお、持ち帰りの場合は、容器代込みで「ごぼ天うどん（3本）」が510円、「ごぼ天うどん（5本）」が569円になります。
ごぼ天は約14cm
「ごぼ天うどん」は、資さんうどんで長く愛されている看板商品のひとつです。
特徴は、カラッと揚げたスティック状の「ごぼ天（ごぼうの天ぷら）」です。なんと長さは、1本約14cmもあるのだとか。
実は現在の形状は、創業者が野菜スティックをヒントに考案したそう。だから細長いのですね。
12月2日まで、ごぼ天をお得に食べちゃおう
セールは12月2日までの2週間限定。近くに資さんうどんがある人は、この機会にごぼ天うどん食べちゃいましょ！
・開始日：2026年11月19日
・終了日：2026年12月2日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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