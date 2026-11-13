【本日から】デニーズの「山盛りポテト」100円！ 誰でも300円引きは破格すぎ

デニーズは本日11月13日から、「山盛りフライドポテト」を100円で提供するキャンペーンを開始します（一部店舗を除く）。11月30日まで。
なんと300円引き、75％オフです！
山盛りポテトが100円！ 会員登録なしで利用OK
デニーズ初となる「ブラックフライデー」の目玉企画。
●山盛りフライドポテト 通常400円→100円
通常400円の「山盛りフライドポテト」が、クーポン利用で100円で利用できます。
通常はデニーズアプリ会員限定で提供されている、人気の「山盛りフライドポテト」100円クーポンですが、今回はアプリ会員でなくても誰でも利用可能です。
利用の際は、デニーズの公式ホームページで公開されているクーポン番号「42547」を、店舗の注文タブレットに入力。
新宿西口店、赤坂駅前店では利用できません。
半額どころじゃなかった！
ファミレスで山盛りポテトが100円とは。半額どころのさわぎじゃありません！
ポテト100円は11月末まで。これは利用したい！
ブラックフライデー企画は、ポテトのほかにも用意されています。ハンバーグやドリア、パスタ、デザートなど全23品が一律30円引きになりますよ。こちらは12月31日まで。
※記事中の価格は税込み
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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