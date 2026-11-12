ファミマの「冷凍野菜」はサラダだった　温野菜ゴロゴロ、180g235円で優秀

コンビニの冷凍食品というと、チャーハンやパスタなどを思い浮かべる人が多いかもしれません。でも案外「冷凍野菜」まであって、使いやすいものもあるんですよね。

例えば、ファミマルの「1/3日分の野菜が摂れる チン！する温野菜」（235円）。

ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参の5種類が入った冷凍野菜です。内容量は180g。

サンプルが届いたので試してみました！



これ、袋を立たせた状態で一部を切り、そのまま電子レンジで加熱できるのがポイント。

そう、冷凍野菜というと個人的には“料理に使う”イメージが強かったですが、こちらは袋ごとレンチンして、そのまま食べきっちゃうような仕様になっているんですよね。

ゴロッとした根菜がたくさん。皮付きのじゃがいもやかぼちゃなど、見た目からも“素材感”があってグッときます。

うす～く塩けがありますが、味付けは特にされていません。塩を振ったり、ドレッシングをかけたりして食べられます。サラダになりますよね。

そう、180gで235円の冷凍野菜って、スーパーで売っている大入りの冷凍野菜と比べると、グラム単価では割高なのですが、サラダだと考えるとけっこうお安い。

しかも、コンビニのサラダはどうしても葉野菜が中心ですが、こちらはかぼちゃなど根菜がメイン。温かい状態で食べられるので、これからの季節にもぴったりです。

コンビニで食事を買うとき、「野菜もほしいなー」と思ったら、冷凍コーナーを見てみるのもかなり手だと思いました。

ほかにもファミマでは、「このまま使えるカットほうれん草 200g」（203円）を販売しています。

こちらは食べやすいサイズにカットしてあり、自然解凍もオーケー。「緑黄色野菜がほしい！」というときによさそうだなと思いました。

ちなみに金曜日は冷凍食品がおトク！

ファミリーマートでは、食事づくりの負担を減らす「キャンセル」需要に注目していて、包丁やまな板を使わずに済む冷凍野菜をはじめ、温めるだけのおかずなど、調理の手間を省ける商品を提案しているんですって。

しかも、こんなおトクな取り組みも。

毎週金曜日には、対象の冷凍食品を2個購入するごとに50円引きになるセールを実施しています。

対象は「ファミマルKITCHEN」「ファミマルKITCHEN PREMIUM」のロゴがついた冷凍食品。今回紹介した冷凍野菜も対象です。セールは2027年2月26日まで実施予定。

ストックできる冷凍食品が割引されるって、ちょっとうれしくですか。

コンビニで冷凍食品を買うという選択肢、アリですね。覚えておきましょう！



※記事中の価格は税込み

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