資さんうどんは、本日11月19日から7日間限定で持ち帰りの「かしわおにぎり」を特別価格で販売するキャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。
名物「かしわおにぎり」が150円→108円に！
北九発のうどんチェーン「資さんうどん」の創業50周年を記念したキャンペーンの一環。
期間中、持ち帰りの「かしわおにぎり」が通常1個150円のところ108円になります。
▲かしわおにぎり（通常1個150円→108円）
※特別価格は持ち帰り限定
購入個数に制限はなく、何個でも特別価格で購入できます。2個なら216円、3個なら324円、5個なら540円です。
ららぽーとTOKYO-BAY店と11月12日以降にオープンする新店舗は対象外です。
「かしわおにぎり」って？
「かしわおにぎり」は、九州北部で親しまれてきた郷土料理。「かしわ」とは鶏肉のことで、資さんうどんでは鶏ミンチやささがきごぼうを使用しています。
資さんうどんでは店内飲食のほか、テイクアウトでも本商品を販売しています。
1週間だけの108円チャンス
キャンペーンは11月25日までの7日間限定。気になる人はお見逃しなく！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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