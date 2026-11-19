資さんうどんは、本日11月19日から7日間限定で持ち帰りの「かしわおにぎり」を特別価格で販売するキャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。

名物「かしわおにぎり」が150円→108円に！

北九発のうどんチェーン「資さんうどん」の創業50周年を記念したキャンペーンの一環。



期間中、持ち帰りの「かしわおにぎり」が通常1個150円のところ108円になります。

▲かしわおにぎり（通常1個150円→108円）

※特別価格は持ち帰り限定

購入個数に制限はなく、何個でも特別価格で購入できます。2個なら216円、3個なら324円、5個なら540円です。

ららぽーとTOKYO-BAY店と11月12日以降にオープンする新店舗は対象外です。

「かしわおにぎり」って？

「かしわおにぎり」は、九州北部で親しまれてきた郷土料理。「かしわ」とは鶏肉のことで、資さんうどんでは鶏ミンチやささがきごぼうを使用しています。

資さんうどんでは店内飲食のほか、テイクアウトでも本商品を販売しています。

1週間だけの108円チャンス

キャンペーンは11月25日までの7日間限定。気になる人はお見逃しなく！

※記事中の価格は税込み

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