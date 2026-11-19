「はなまるうどん」は、うどんを注文したお客さんを対象に「ちくわ磯辺揚げ」が1個無料になるキャンペーンを本日11月20日より開催します。
11月20日～23日の4日間は、対象商品を1品注文するごとに「ちくわ磯辺揚げ」が1個無料でもらえます。
対象商品は、うどんメニュー全品。そのほか、「高松一号店のカレー」（単品）、丼（単品）、「にこはなセット」も対象です。
なお、持ち帰りも対象ですが、モバイルオーダー、デリバリー、テイクアウト専用レジでは利用できません。
さらに11月20日～30日の期間は、好きなうどんが1杯100円引きになるクーポンも配布されます。
定番メニューのほか、季節限定メニューにも利用可能です。他の割引・クーポンとの併用はできません（株主優待券を除く）。
■100円引きクーポン
配布期間：11月20日～30日（なくなり次第終了）
利用期間：11月24日～12月11日
割引内容：好きなうどん1杯につき100円引き
（※文中の価格はすべて税込）
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