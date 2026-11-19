牛めしの松屋は「オニオングラタンチーズハンバーグ定食」各種を11月24日10時から発売します（一部店舗を除く）。
おいしそ！ 松屋の「オニオングラタン」
全国では初登場
松屋ではこれまでにさまざまなハンバーグメニューを展開してきましたが、今回は「オニオングラタンソース」を使用した新メニューです。全国では初登場。
▲オニオングラタンチーズハンバーグ定食
（980円／ダブル1470円）
玉ねぎの旨みが詰まった濃厚なオニオングラタンソースに、ハンバーグとたっぷりのチーズを合わせた「オニオングラタンチーズハンバーグ」がメイン。ライス、みそ汁、生野菜付きです。
店内飲食では熱々の鉄皿で提供。ぐつぐつと煮立つソースと、とろけるチーズを最後まで熱々のまま楽しめるといいます（一部店舗では固形燃料による加熱を実施していません）。
▲オニオングラタンチーズハンバーグ
（880円／ダブル1370円）
ライス、みそ汁が付いた、いわゆるライスセットも登場します。
ライスなしの単品「オニオングラタンチーズハンバーグ」は780円。
いずれも持ち帰り可能。ただし、持ち帰りの場合は専用容器での提供となり、みそ汁は付きません。
実は3月に一部店舗で販売されていた
ちなみに、今回の「オニオングラタンチーズハンバーグ定食」は、今年3月にも同名のメニューが一部店舗限定で販売されていたようでした。
松屋では全国発売に先駆けて、一部店舗でテスト的に先行販売をすることがありますが、今回も好評だったということでしょうか！
なお、3月の販売時は定食1080円でしたが、今回は980円です。
はたしてご飯に合う？……合うに決まっている！
「オニオングラタン」と聞いて思い浮かべるのは、オニオングラタンスープ。洋食のイメージが強く、ご飯よりパンに合いそう。
では、松屋の「オニオングラタンチーズハンバーグ」はどうでしょう？
松屋のことだから、きっとご飯が進む味に仕上げてきているはず（ほぼ確実に）。ということは、私のイメージするオニオングラタンとはちょっと違う味わいなのかも？
とにかくおいしそうな要素しかない「オニオングラタンチーズハンバーグ」。食べてみたすぎます！
・発売日：2026年11月24日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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