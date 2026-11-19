牛めしの松屋は「オニオングラタンチーズハンバーグ定食」各種を11月24日10時から発売します（一部店舗を除く）。

おいしそ！ 松屋の「オニオングラタン」

全国では初登場

松屋ではこれまでにさまざまなハンバーグメニューを展開してきましたが、今回は「オニオングラタンソース」を使用した新メニューです。全国では初登場。

▲オニオングラタンチーズハンバーグ定食

（980円／ダブル1470円）

玉ねぎの旨みが詰まった濃厚なオニオングラタンソースに、ハンバーグとたっぷりのチーズを合わせた「オニオングラタンチーズハンバーグ」がメイン。ライス、みそ汁、生野菜付きです。

店内飲食では熱々の鉄皿で提供。ぐつぐつと煮立つソースと、とろけるチーズを最後まで熱々のまま楽しめるといいます（一部店舗では固形燃料による加熱を実施していません）。

▲オニオングラタンチーズハンバーグ

（880円／ダブル1370円）

ライス、みそ汁が付いた、いわゆるライスセットも登場します。

ライスなしの単品「オニオングラタンチーズハンバーグ」は780円。

いずれも持ち帰り可能。ただし、持ち帰りの場合は専用容器での提供となり、みそ汁は付きません。

実は3月に一部店舗で販売されていた

ちなみに、今回の「オニオングラタンチーズハンバーグ定食」は、今年3月にも同名のメニューが一部店舗限定で販売されていたようでした。

松屋では全国発売に先駆けて、一部店舗でテスト的に先行販売をすることがありますが、今回も好評だったということでしょうか！

なお、3月の販売時は定食1080円でしたが、今回は980円です。

はたしてご飯に合う？……合うに決まっている！

「オニオングラタン」と聞いて思い浮かべるのは、オニオングラタンスープ。洋食のイメージが強く、ご飯よりパンに合いそう。

では、松屋の「オニオングラタンチーズハンバーグ」はどうでしょう？

松屋のことだから、きっとご飯が進む味に仕上げてきているはず（ほぼ確実に）。ということは、私のイメージするオニオングラタンとはちょっと違う味わいなのかも？

とにかくおいしそうな要素しかない「オニオングラタンチーズハンバーグ」。食べてみたすぎます！



・発売日：2026年11月24日

※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪