ケンタッキーフライドチキンは「欲望まみれの背徳バーガーズ」2品を本日11月18日から数量限定にて発売します（一部店舗を除く）。



どちらもレタスなし！



“背徳”をテーマに、ベーコンもチーズもはさんだ盛り盛りバーガーなどが揃います。ヤバッ。

▲ガリマヨ厚切りベーコンチキンバーガー 620円

もも一枚肉のチキンに、厚切りベーコンとガーリックマヨを組み合わせたバーガー。ガーリックマヨには2種類のガーリック原料を使用し、醤油も加えることで、ガツンとした味わいに仕上げたといいます。

▲マッケンチーズチキンバーガー 650円

マカロニにチーズソースを絡めた「マッケンチーズ」をもも一枚肉のチキンの上にたっぷりとのせ、さらにベーコンを加えたバーガー。なお、KFCでマッケンチーズを使用するのは初めてだそう。



なお、気になるカロリーは、「ガリマヨ厚切りベーコンチキンバーガー」が583kcal、「マッケンチーズチキンバーガー」が493kcalです。



原稿のバーガー商品だと、特に「プレミアバーガー」は634kcal、「プレミアチーズバーガー」は678kcalの2つが突出していて、これらと比べると、今回の新商品は「欲望まみれ」とはいえ、思ったよりヘルシー（？）なのかもしれませんよ。



※記事中の価格は税込み

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪