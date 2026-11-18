ケンタッキーフライドチキンは「欲望まみれの背徳バーガーズ」2品を本日11月18日から数量限定にて発売します（一部店舗を除く）。
どちらもレタスなし！
“背徳”をテーマに、ベーコンもチーズもはさんだ盛り盛りバーガーなどが揃います。ヤバッ。
▲ガリマヨ厚切りベーコンチキンバーガー 620円
もも一枚肉のチキンに、厚切りベーコンとガーリックマヨを組み合わせたバーガー。ガーリックマヨには2種類のガーリック原料を使用し、醤油も加えることで、ガツンとした味わいに仕上げたといいます。
▲マッケンチーズチキンバーガー 650円
マカロニにチーズソースを絡めた「マッケンチーズ」をもも一枚肉のチキンの上にたっぷりとのせ、さらにベーコンを加えたバーガー。なお、KFCでマッケンチーズを使用するのは初めてだそう。
なお、気になるカロリーは、「ガリマヨ厚切りベーコンチキンバーガー」が583kcal、「マッケンチーズチキンバーガー」が493kcalです。
原稿のバーガー商品だと、特に「プレミアバーガー」は634kcal、「プレミアチーズバーガー」は678kcalの2つが突出していて、これらと比べると、今回の新商品は「欲望まみれ」とはいえ、思ったよりヘルシー（？）なのかもしれませんよ。
※記事中の価格は税込み
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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