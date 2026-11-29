牛丼チェーンの「吉野家」は、本日11月29日・30日の2日間、牛焼肉シリーズ3商品が129円引きになるクーポンを公式アプリで配信します。
牛焼肉3品が129円引き！ 2日間限定
11月29日の「いい肉の日」に合わせたキャンペーンです。
対象となるのは、今年4月の発売以来、シリーズ累計500万食を突破した「牛焼肉」シリーズの3商品です。いずれもクーポン利用で通常税込価格から129円引きになります。
▲牛鉄板焼肉定食（店内954円→825円）
▲牛皿・牛鉄板焼肉定食（店内1064円→935円）
▲牛焼肉丼
店内：並盛718円→589円、大盛949円→820円
持ち帰り：並盛705円→576円、大盛931円→802円
※定食2品は店内飲食のみの販売です
クーポンは吉野家公式アプリの「クーポン」タブで配信。11月29日～30日の2日間限定で利用できます。
牛焼肉丼は589円！
牛焼肉丼の並盛なら、店内で通常718円のところ589円に！ 600円を切ってお手頃感ありますよ。いい肉の日、お肉食べちゃいましょ。
・終了日：11月30日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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