牛丼チェーンの「吉野家」は、本日11月29日・30日の2日間、牛焼肉シリーズ3商品が129円引きになるクーポンを公式アプリで配信します。

牛焼肉3品が129円引き！ 2日間限定

11月29日の「いい肉の日」に合わせたキャンペーンです。

対象となるのは、今年4月の発売以来、シリーズ累計500万食を突破した「牛焼肉」シリーズの3商品です。いずれもクーポン利用で通常税込価格から129円引きになります。

▲牛鉄板焼肉定食（店内954円→825円）

▲牛皿・牛鉄板焼肉定食（店内1064円→935円）

▲牛焼肉丼

店内：並盛718円→589円、大盛949円→820円

持ち帰り：並盛705円→576円、大盛931円→802円

※定食2品は店内飲食のみの販売です

クーポンは吉野家公式アプリの「クーポン」タブで配信。11月29日～30日の2日間限定で利用できます。

牛焼肉丼は589円！

牛焼肉丼の並盛なら、店内で通常718円のところ589円に！ 600円を切ってお手頃感ありますよ。いい肉の日、お肉食べちゃいましょ。



・終了日：11月30日

※記事中の価格は税込み

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