うまそ！ すき家が「豚タン丼」新発売！ねぎ塩×レモンでさっぱり

牛丼チェーンの「すき家」は、「ねぎ塩豚タン丼」各種を11月17日9時より販売します。

豚タン×ねぎ塩だれ！ すき家の新作丼

豚（トン）タンを使った丼がすき家に登場！

▲ねぎ塩豚タン丼（並盛780円、ごはん大盛830円、特盛1280円）

豚タンは、やわらかさがありつつも程よい歯ごたえが特徴といいます。

「ねぎ塩豚タン丼」は、スライスした豚タンと刻みねぎをごはんに盛り付け、特製の旨塩だれを合わせた一品。刻みねぎの辛みとシャキシャキ食感がアクセントになるそう。

旨塩だれには、ごま油やブラックペッパー、ニンニクを効かせています。さらに、別添えの特製レモン汁をかければ、さっぱりとした味わいに変化するんだとか。

にんにく、おんたま、山かけも！

さらに、トッピングを加えた3種類のバリエーションメニューも同時発売されます。

▲にんにくねぎ塩豚タン丼（並盛850円、ごはん大盛900円、特盛1350円）

フライドにんにくをトッピング。パンチのある味わいが楽しめそうです。

▲おんたまねぎ塩豚タン丼（並盛890円、ごはん大盛940円、特盛1390円）

おんたまを加えて、まろやかな味わいを楽しめるのだとか。

▲山かけねぎ塩豚タン丼（並盛990円、ごはん大盛1040円、特盛1490円）

こちらは、さっぱりと食べたい人におすすめだそう。

牛丼チェーンの豚タン、気になる！

牛丼チェーンにタン。しかも、牛タンではなく豚タンの登場です。



豚タンというと独特な風味があるのでは？という先入観もちょっとありますが、ねぎ塩だれやレモン汁でさっぱりいただけそう！

ちなみに読み方はブタタンではなくトンタンですよ。覚えておきましょうね！

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年11月17日

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪