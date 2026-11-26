ファミリーレストラン「デニーズ」は11月27日～30日の4日間、サーロインステーキを特別価格で提供します（一部店舗をのぞく）。
ステーキ2849円→1994円に。え、安くない!?
サーロインステーキが30％オフ！ 855円もお得に
11月29日の「いい肉の日」を記念したフェア。対象は「サーロインステーキ［約160g］～選べるソース」で、29％＋1％で合計30％オフとなります。
▲サーロインステーキ［約160g］～選べるソース
価格：通常2849円→1994円
期間：11月27日～30日
オーストラリア産の牛肉を使用したシンプルな仕立てのステーキ。ソースは「おろしソース」「ガーリックソース」「デミグラスソース」「和風ソース」から好みで選べます。期間中は、通常2849円から855円引きに。
また、ステーキと一緒に注文できる「ライス・ドリンクバーセット」「ライス・サラダセット」も用意。いずれも495円です。
なお、新宿西口店、赤坂駅前店は対象外です。また、浅草雷門店、池袋駅前店、渋谷公園通り店、南平台店では2017円で販売します。
4日間限定、これは食べたい
サーロインステーキが855円も安くなるとは。4日間限定なので、オトクにサーロインを頬張りたい人はチェックして！
から揚げ入りカレーが100円引きはうれしい。オトクなクーポンを活用してみましょ！
・開始日：2026年11月27日
・終了日：2026年11月30日
※記事中の価格は税込み
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▲すき家の新作食べてみた♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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